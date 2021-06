La gara del Mugello sembra aver fatto ritrovare fiducia a Valentino Rossi. Dopo esser partito 19° a causa di una pessima qualifica, il Dottore in gara è riuscito a rimontare fino alla 10a posizione (suo miglior piazzamento in questo Mondiale 2021 della MotoGP) mettendo a segno una serie di sorpassi nella fase finale che confermano un miglioramento del feeling con la gomma posteriore della sua M1. Un risultato che di certo non può entusiasmare un nove volte campione del mondo come il 42enne di Tavullia, ma che fan ben sperare in vista delle prossime gare, a cominciare da quella del Montmelò su un tracciato amato dal pilota Petronas e sul quale, nel corso della sua lunga carriera ha trionfato, ben 7 volte nella gara della classe regina (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016).

A confermare la ritrovata fiducia in vista del GP della Catalogna in programma nel week end a Barcellona è stato lo stesso Valentino Rossi che, pur ammettendo che ancora non si trova dove sperava di essere (a lottare per le posizioni di vertice o comunque a ridosso del podio), il risultato del GP d'Italia a riportato un po' di positività in vista del fine settimana catalano della MotoGP:

"La pista di Barcellona è una delle mie preferite e mi è sempre piaciuto molto guidarci. È un posto fantastico e ho dei bei ricordi. Quindi sono ottimista in vista del prossimo GP di Catalogna – ha infatti detto il nove volte iridato –, perché siamo migliorati anche nel corso del weekend al Mugello, sono riuscito a fare alcuni sorpassi e, alla fine, sono finito nella top-ten. Il risultato – ha poi aggiunto il pilota Petronas – non è ancora quello che volevamo ma stiamo migliorando ed è bello arrivare alla prossima gara con qualche punto. Speriamo – ha infine concluso Rossi – di portare questa positività a Barcellona, ​​per continuare a migliorare e vedere cosa possiamo fare.