Una tempesta di sabbia annulla di fatto l'ultimo giorno di test prestagionali della MotoGP in vista del Mondiale 2021. Soltanto cinque piloti sono riusciti a completare almeno un giro di pista sul circuito di Losail in Qatar, in quello che doveva essere l'ultima prova ufficiale per tutti i piloti prima dell'inizio del campionato che comincerà proprio sul circuito qatariota nel week end del 28 marzo.

Le condizioni metereologiche non hanno dunque permesso ai centauri della classe regina di testare per l'ultima volta le proprie moto e di migliorare i tempi fatti registrare fin qui in questi test prestagionali. Anche gli unici due piloti scesi in pista quest'oggi, pur riuscendo a chiudere qualche giro cronometrato, nei loro best lap sono stati lontanissimi rispetto ai crono messi in cascina nelle giornate precedenti con l'italiano della KTM Tech3 Danilo Petrucci che nel suo giro migliore ferma il cronometro sull'1:58.157 precedendo di oltre un secondo e due decimi il tester della Honda, Stefan Bradl che, nel giorno in cui ha appreso che Marc Marquez ha ricevuto l'ok dai medici per tornare in sella ad una moto e dunque a breve dovrà lasciare il posto all'otto volte campione del mondo, chiude con il secondo tempo di giornata.

Terzo tempo, con un ritardo di 1″657 dal leader di giornata, per il giapponese Takaaki Nakagami che con la Honda del Team LCR ha fatto meglio del pilota KTM Brad Binder (4°, +2.984) e dell'altro membro del team ufficiale HCR Pol Espargarò (5° a 3″146 dal miglior tempo fatto segnare da Danilo Petrucci nei pochi giri che la tempesta di sabbia ha permesso ai pochi centauri di scendere in pista quest'oggi).