Una telecamera mostrerà come i piloti guidano le auto di Formula 1: è spettacolare Altra novità introdotta dalla Formula 1 nel corso del Mondiale 2022: nel GP della Gran Bretagna ha fatto il suo debutto la pedal cam che permette di vedere cosa succede dentro l’abitacolo dei piloti mentre sfrecciano a più di 300 km/h.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 continua ad ampliare l'offerta da offrire agli appassionati che da oggi potranno vedere tutto quello che un pilota fa all'interno della monoposto quando è impegnato in pista. Dopo la helmet cam che consente di vedere con la stessa visuale del driver (e quindi anche come utilizza il volante e tutti i comandi collegati ad esso), nel GP della Gran Bretagna, 10° round del Mondiale 2022, ha fatto il debutto anche la "pedal cam" che consente di vedere in tempo reale anche ciò che succede dentro l'abitacolo.

Durante la prima sessione di prove libere del weekend di gara di Silverstone infatti dentro la McLaren di Lando Norris è stata montata una telecamera sotto la pedaliera con l'obiettivo rivolto verso i piedi del pilota e le riprese sono state trasmesse in diretta dando così la possibilità agli spettatori di osservare come il britannico utilizzava i pedali nei vari tratti dello storico tracciato inglese.

Quello effettuato da Norris nelle FP1 del GP della Gran Bretagna è un test che la Formula 1 ha intenzione di allargare poi a tutti gli altri protagonisti del Circus nei successivi gran premi allo scopo di avvicinare sempre di più gli appassionati all'azione dei piloti in pista. In realtà non si tratta di un'assoluta novità per la F1 dato che la "pedal cam" (molto utilizzata nel rally) aveva già fatto la sua comparsa in una prova del Mondiale di Formula 1 in due occasioni: nel GP del Giappone del 1993 montata sulla Tyrrell del padrone di casa Uko Katayama e nel GP del Belgio del 2000 quando fu piazzata sull'Arrows di Pedro de la Rosa.

Contrariamente a quei primi esperimenti, forte del successo riscosso dalla helmet camera, la Formula 1 si augura che quest'innovazione comunque rivoluzionaria, che fa parte del continuo processo di valutazione di nuove tecnologie e tecniche di trasmissione intrapreso da Liberty Media fin dal suo insediamento a capo del Circus, possa diventare un punto fisso che amplierebbe ancora di più l'esperienza offerta agli appassionati della F1 che vogliono conoscere sempre più particolari dell'azione in pista dei piloti, cosa che la nuova "pedal cam" sembra soddisfare a pieno.