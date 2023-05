Un uomo attraversa mentre Norris entra ai box nel GP Miami: la Formula 1 ha un grosso problema Lando Norris ha rischiato di investire un uomo all’ingresso in pit lane durante il Gp Miami di Formula 1. È successo di nuovo a pochi giorni dalla tragedia evitata da Ocon a Baku.

A cura di Fabrizio Rinelli

A Miami è ancora una volta Max Verstappen a trionfare sul circuito di Miami lasciandosi tutti alle spalle. Il pilota della Red Bull. scattato 9° in griglia, domina èrecedendo il compagno Perez e allungando in classifica mondiale. Alle loro spalle c'è ancora una volta un sorprendente Fernando Alonso che sale sul podio con l'Aston Martin. Per la Ferrari una domenica in ombra con Sainz 5° e Leclerc 7°. Il prossimo appuntamento con il Mondiale ora è fissato per il 21 maggio a Imola dove si spera che la Formula 1 possa anche evitare che accadano nuovamente situazioni pericolose. Di cosa stiamo parlando? Erano trascorsi solo 7 giorni dal Gp di Baku in Azerbaijan dove Esteban Ocon ha rischiato di investire delle persone nella corsia dei box.

A un certo punto il pilota della Alpine si era trovato davanti, all'ingresso della pit lane, un folto numero di persone formato da fotografi e addetti al circuito che si stavano preparando per la premiazione finale. Il pilota francese ha dovuto frenare all'improvviso per evitare di investirli lamentandosi poi durante l'intervista: "Queste cose non si possono vedere, perché si va a sistemare il podio quando la gara non è ancora finita?". Lo sfogo di Ocon aveva trovato la risposta decisa della Formula 1 sicura che non sarebbe più successo. E invece nel Gp precedente di Miami è incredibilmente accaduto di nuovo. A farne le spese in questo caso è stato Lando Norris.

L'auto del pilota McLaren aveva fatto da poco il suo ingresso nella pit lane. Sui social viene postato il video di quel momento in cui si vede Norris girare la curva e trovarsi improvvisamente una persona davanti. Non si capisce chi sia, probabilmente un altro fotografo o un addetto alla pista che sicuramente non si era nemmeno reso conto di trovarsi in una zona altamente vietata al passaggio pedonale. Il suo atteggiamento nel filmato è infatti del tutto disinvolto. L'uomo in questione taglia la strada a Norris, che stava entrando senza problemi all'interno dei box, con un passo lento con tanto di zainetto sulla spalla.

A Baku Ocon si ritroverò una muraglia di persone davanti.

Una mimica del corpo che fa capire come non si fosse minimamente accorto del pericolo che da lì a poco avrebbe potuto correre. Il pilota britannico è stato dunque vicino a colpire la persona in questione che fortunatamente è riuscito a raggiungere l'altra parte della strada evitando di impattare con la McLaren di Norris. È davvero singolare che questo accada di nuovo, visto che solo la settimana scorsa la FIA e la Formula 1 si sono scusate con Esteban Ocon in seguito a quanto accaduto a Baku.

La Formula 1 aveva affermato che erano state messe in atto misure per garantire che questo non accadesse mai più e invece ci ritroviamo nuovamente a tirare un sospiro di sollievo per una tragedia evitata. La Formula 1 ha un serio problema da risolvere quanto prima. Bisognerà stabilire delle regole, specie quando ci si avvia alla premiazione sul podio per evitare la solita corsa di fotografi incontrollata che rischia seriamente di tramutarsi in tragedia qualora non venisse messa in sicurezza la pista dall'invasione di persone con una gara ancora da terminare. Un limite anche per i piloti che adesso hanno seriamente il timore di entrare in pit lane.