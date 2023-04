Tragedia sfiorata durante il GP Baku di F1: Ocon rientra ai box e trova la pista affollata Grande spavento nel finale del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2023 quando Ocon rientrando in pit lane è stato costretto a frenare all’ultimo secondo per evitare di scontrarsi con la muraglia umana che aveva invaso la corsia dei box prima della fine della corsa.

A cura di Michele Mazzeo

Durante la gara del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2023 vinta da Checo Perez davanti a Verstappen e Leclerc si è sfiorata una tragedia. Nel finale della corsa sul circuito cittadino di Baku infatti Esteban Ocon è rientrato ai box per effettuare il pit-stop obbligatorio (era partito con gomme dure e non si era ancora fermato) ma al momento dell'ingresso in pit lane si è ritrovato di fronte una muraglia umana formata dai fotografi che si stavano già avvicinando alla pista per gli scatti di fine gara nonché gli addetti al circuito che stavano già iniziando la preparazione del podio in vista della cerimonia di premiazione. Il driver francese dell'Alpine è stato dunque costretto a frenare all'ultimo secondo per evitare di colpire le persone presenti che appena lo hanno visto hanno tentato di togliersi dalla corsia.

Una situazione spaventosa quella che si è trovato davanti Esteban Ocon che per fortuna è riuscito ad evitare la tragedia schivando tutte le persone che nel frattempo si erano accalcate sul lato sinistro della pit lane. Una tragedia sfiorata che ha però ha indispettito molto l'alfiere dell'Alpine che dopo la gara non ha nascosto il suo disappunto per quanto accaduto nella corsia dei box al suo rientro: "Incredibile. Non capisco cosa sia successo. Perché si va a sistemare il podio quando la gara non è ancora finita? Ho frenato all'ultimo secondo, c'era la gente che sistemava le barriere. Queste cose non si possono vedere. Bisogna parlarne assolutamente" ha infatti detto un ancora scioccato Esteban Ocon ai microfoni di Sky Sport al termine del GP dell'Azerbaijan.

Di certo gli organizzatori della gara di Baku della Formula 1 dovranno rispondere per quanto avvenuto nel finale di gara considerando anche che non si tratta della prima volta che accade in F1. Lo scorso anno la stessa cosa avvenne in Australia quando Albon effettuò il suo pit-stop all'ultimo giro, come accaduto in questa occasione con Ocon, segno evidente che vuole la pit lane chiusa al personale non autorizzato fino alla fine delle corsa non sempre è rispettato. Una leggerezza gravissima che come abbiamo visto poteva addirittura sfociare in una tragedia qualora Esteban Ocon non fosse riuscito a frenare in tempo il suo bolide.