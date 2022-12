Un pacchetto da 5 milioni per il GP di Las Vegas: cosa prevede la stravagante offerta per ricchi In vista del GP di Las Vegas del Mondiale di Formula 1 2023 sono già stati messi in vendita pacchetti extralusso a prezzi esorbitanti: un milione di dollari per una suite da 600 metri quadrati sulla Strip, cinque milioni per avere anche l’accesso all’esclusivo concerto di Adele.

Nel corso del Mondiale 2023 la Formula 1 moderna sbarcherà per la prima volta a Las Vegas nel weekend del 18 novembre per un nuovo GP che si disputerà tra le strade della "città del peccato". Gli organizzatori del Gran Premio che torna in calendario F1 dopo oltre 40 anni hanno già annunciato che sarà un evento imperdibile attirando l'attenzione non solo degli appassionati di F1 (in costante crescita negli Stati Uniti soprattutto grazie alla serie Drive to Survive di Netflix) ma anche, e soprattutto, delle star e dei miliardari d'Oltreoceano che non intendono mancare per nessun motivo a quello che sarà uno degli eventi più glamour dell'anno. Ed è per questo che già sono stati messi in vendita dei pacchetti extralusso con costi da capogiro che di certo difficilmente i semplici appassionati possono permettersi.

Il resort Wynn, l'hotel a 5 stelle a tema Paradise che si trova sulla leggendaria Las Vegas Strip, per esempio ha messo in vendita un pacchetto per i giorni in cui andrà in scena il Gran Premio di Formula 1 al prezzo di un milione di dollari (circa 950mila euro).

Questo pacchetto extralusso, valido per sei persone, oltre oltre ad una suite Encore duplex da quasi 600 metri quadri con tre camere da letto, salone, palestra e tavolo da biliardo, comprende i transfer da e per l'aeroporto e la pista, il pass per l'hospitality Wynn VIP, l'accesso esclusivo a tutte le cerimonie sul red carpet che si svolgeranno nel corso del weekend, l'invito per un ricchissimo buffet con tanto di Jeroboam di Dom Perignon da 3mila euro a bottiglia, una cena all'elegantissimo ristorante Delilah, una partita di golf, trattamenti termali di lusso e nel salone di bellezza, i biglietti Elite per il famoso shop "Awakening", e l'iscrizione a vita al programma Private Access di Wynn che offre ulteriori opzioni di intrattenimento, ristorazione e concierge superlusso al Wynn.

Chi acquisterà questo pacchetto non sarà però quello che avrà speso di più per assitere al GP di Las Vegas della Formula 1 2023. La catena di hotel Caesars Entertainment infatti ha messo in vendita un pacchetto ancora più lussuoso di quello offerto dal Wynn e che costa molto di più rispetto a quello del resort sulla ‘Strip'. Secondo l'azienda si tratta di un'offerta VIP unica e stravagante come nessun'altra ed è per questo che il suo prezzo è stato stabilito a quota cinque milioni di dollari (circa 4,7 milioni di euro).

Chi acquisterà l'Emperor Package messo in vendita dalla Caesars Entertainment avrà diritto a cinque pernottamenti presso l'hotel Nobu Sky Villa in una suite da quasi 1000 metri quadrati e una terrazza che può ospitare fino a 78 ospiti, situata sul rettilineo principale del circuito su cui si disputerà il gran premio di Formula 1, a 12 biglietti per il Paddock Club che offre anche un servizio di ristorazione all-inclusive, l'accesso alla Pit Lane Walk e uno spazio riservato all'interno del Paddock Club per godersi l'azione in pista durante i tre giorni del GP di Las Vegas.

Ovviamente il pacchetto extralusso comprende anche dei lussuosissimi benefit extrapista come una cena per 12 persone preparata dallo chef stellato Nobu Matsuhisa, una Rolls-Royce con autista, un maggiordomo e un VIP Host a propria disposizione per tutta la durata del soggiorno, accesso esclusivo alla Spa e a tante altri servizi di lusso offerti dalla catena di hotel.

E inoltre chi spenderà cinque milioni di dollari per aggiudicarsi il pacchetto Emperor per il GP di Las Vegas di Formula 1 riceverà anche un ulteriore regalo: il titolare della prenotazione insieme ad un accompagnatore a sua scelta potrà partecipare al "Weekend with Adele", l'esclusivissimo concerto privato che la cantante britannica terrà in quei giorni al teatro The Colosseum. Insomma si tratta di un pacchetto che permetterà di vivere l'intera settimana del Gran Premio di Las Vegas della F1 2023 all'insegna del lusso sfrenato.