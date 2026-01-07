Tragedia sfiorata alla Dakar, si ritrova davanti un’influencer: la prontezza del pilota evita il dramma

La Dakar 2026 ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Nel cuore della tappa marathon in Arabia Saudita, una spettatrice si è ritrovata improvvisamente davanti a un'auto lanciata a tutta velocità, costringendo il pilota a una manovra disperata per evitare l'impatto.

Le immagini, diffuse dal giornalista saudita Ahmed Baokbah, mostrano una donna che su una duna lascia la zona riservata al pubblico per avvicinarsi alla traiettoria di una Ford Raptor T1+ nel tentativo di scattare una foto o filmare un video ravvicinato. Un gesto azzardato, avvenuto in piena speciale, che ha obbligato il pilota a frenare e sterzare bruscamente per evitare di investirla.

Al volante c'era il francese Romain Dumas, impegnato nella sua nona Dakar insieme al navigatore Alex Winocq. La prontezza di riflessi dell'equipaggio ha evitato il peggio, ma l'episodio ha subito scatenato polemiche e indignazione sui social network, dove in molti hanno sottolineato il rischio corso inutilmente.

Secondo quanto emerso, la donna sarebbe una VIP invitata da un marchio nell'ambito del programma Dakar Experience, iniziativa che consente a ospiti selezionati di seguire da una posizione privilegiata la gara (spesso sono influencer). I partecipanti sono accompagnati da team di sicurezza, ma non sempre i controlli riescono a impedire comportamenti pericolosi come quello immortalato nel video.

La Dakar, uno dei rally raid più duri e spettacolari al mondo, ha già pagato in passato un prezzo altissimo in termini di sicurezza, con incidenti gravi che hanno coinvolto spettatori in diverse edizioni. Episodi che rendono ancora più evidente quanto basti un passo fuori posto per trasformare lo spettacolo in dramma.

In una giornata segnata dal successo di Henk Lategan nella categoria auto e dalla leadership sempre più marcata nella classifica generale, l'episodio ha ricordato a tutti il lato più crudele della corsa: qui non c'è spazio per l'improvvisazione. E, questa volta, solo la lucidità (e i riflessi) del pilota ha evitato conseguenze irreparabili.