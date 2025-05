video suggerito

Toto Wolff e Vowles litigano ai box del GP Monaco: "Vi leggo il messaggio che mi ha mandato in gara" La Mercedes ha vissuto un weekend orrendo a Monte Carlo, durante il GP Monaco Russell è stato rallentato da Albon. Durante la gara il team principal Williams Vowles ha scritto un messaggio a Wolff.

A cura di Alessio Morra

E menomale che erano amici. Forse a Monte Carlo l'amicizia si è incrinata. Tra Toto Wolff e James Vowles sono volati stracci dopo la gara che ha visto le due Williams davanti alle due Mercedes, che hanno sbagliato totalmente strategia e che chiudono un weekend terribile dal punto di vista sportivo, con Russell e Antonelli fuori dalla zona punti.

La strategia vincente della Williams

Vowles ha lavorato per anni alla Mercedes, al fianco di Toto Wolff, poi è diventato il team principal della Williams, che sotto la sua gestione ha cambiato pelle ed è diventata la quinta forza del campionato. La Mercedes a Monte Carlo è affondata totalmente, dopo un sabato complicato è andata peggio ancora in gara, a causa di una strategia orrenda. Russell si è trovato a battagliare con le due Williams, che hanno artigliato punti sia con Albon che con Sainz. La Williams ha agito in modo intelligente, scaltro e ha bloccato Russell. Tattica che ha avuto per prima la Racing Bulls, che ha portato le due vetture a punti.

Il botta e risposta tra i boss di Mercedes e Williams

Quella tattica non è stata, tecnicamente, scorretta, ma certamente non è di un'eleganza pura. Durante la gara Vowles ha inviato un messaggio a Toto Wolff e si è scusato per le tattiche usate dalla Williams nei confronti di George Russell, che a un certo punto ha perso la pazienza, tanto quando ha passato Albon, con un team radio che gli è costato anche una penalità. Wolff ha svelato il contenuto di quel messaggio pubblicamente: "Mi dispiace, non avevamo scelta visto quello che è successo in seguito".

Il boss della Mercedes ha detto di aver risposto con un laconico: "Lo sappiamo". Poi parlando con Autosport ha detto: "James è uno dei miei ragazzi, non voglio sembrare paternalistico perché sta facendo un ottima carriera come direttore sportivo e sta andando bene".