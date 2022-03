Test F1 Bahrain 2022, dove vederli in diretta TV: gli orari e il programma Oggi, venerdì 11 e sabato 12 marzo sul circuito di Sakhir in Bahrain vanno in scena gli ultimi test pre-stagionali della Formula 1 2022: il programma con gli orari delle sessioni e dove vedere in diretta TV e in live streaming tutta l’azione in pista su Sky.

A cura di Michele Mazzeo

Da oggi, giovedì 10 marzo, a sabato 12 sul circuito di Sakhir, in Bahrain, le nuove monoposto da Formula 1 tornano in pista per gli ultimi test pre-stagionali in vista del Mondiale 2022. Dopo lo shakedown di Barcellona le scuderie sveleranno la versione definitiva delle vetture a effetto suolo con cui prenderanno parte al campionato che comincia la prossima settimana sempre a Sakhir con il GP del Bahrain e capire se, come si pensava, Ferrari, Mercedes e Red Bull in Spagna si sono nascoste. Per i piloti sarà quindi l'occasione per prendere maggiore confidenza con le nuove macchine prima dell'esordio stagionale. Il programma di questa tre-giorni di test F1 prevede due sessioni giornaliere. I test saranno trasmessi integralmente in diretta TV su Sky mentre non sarà possibile vederli in chiaro su TV8.

Dove vedere i test F1 2022 in TV

I test F1 2022 in programma dal 10 al 12 marzo in Bahrain si possono vedere in diretta TV su Sky. La pay tv trasmette infatti tutte le sessioni di test sulla pista di Sakhir integralmente e in tempo reale su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre). Inoltre per gli abbonati sarà possibile guardare i test F1 del Bahrain anche in live streaming sull'app Sky Go o, previo acquisto del pass "sport", anche su NOW. Non sarà invece possibile seguire gli ultimi test prestagionali della Formula 1 2022 in chiaro dato che non è prevista la trasmissione delle varie sessioni sulla pista di Sakhir su TV8.

Test F1 Bahrain 2022, gli orari e il programma delle sessioni in pista

Di seguito l'intero programma dei test F1 2022 in vista del Mondiale di Formula 1 che andranno in scena sul circuito di Sakhir in Bahrain da giovedì 10 a sabato 12 marzo, con tutti gli orari delle sei sessioni in pista (una alla mattina e una al pomeriggio per ognuna delle tre giornate):