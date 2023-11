Sul circuito di Las Vegas per la F1 c’è una curva controversa: sicurezza dei piloti ad alto rischio Sul nuovo circuito cittadino che ospiterà il GP di Las Vegas della Formula 1 2023 c’è un punto molto pericoloso per la sicurezza dei piloti che sta sollevando grandi polemiche: enorme apprensione per l’uscita dalla corsia dei box.

A cura di Michele Mazzeo

L'inedito circuito cittadino di Las Vegas, che nel prossimo weekend ospiterà il terzultimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2023, è ormai pronto. Dopo mesi di lavori che hanno paralizzato il cuore della capitale del gioco d'azzardo (il tracciato su cui correrà la F1 infatti si snoderà nelle principali vie della città attraversando anche la celebre Strip costeggiando quindi i più famosi casinò) anche gli ultimi dettagli sono stati ultimati facendo avere così un quadro completo di ciò che attenderà piloti e team nel corso del prossimo fine settimana.

E se il layout (più adatto all'IndyCar che alle attuali Formula 1), i cordoli con i semi delle carte da poker, il problema visibilità (tutto andrà di scena in notturna con una miriade di led che costeggiano la pista) e l'orario della partenza fissato a mezzanotte locale (fissato senza tenere conto delle basse temperature che ci sono a quell'ora) avevano già suscitato polemiche e fatto pensare che ci si ritroverà davanti ad un'altra americanata, le ultimissime immagini che giungono da Las Vegas fanno ancora più discutere in quanto evidenziano un punto della pista molto pericoloso per la sicurezza dei driver e nel quale c'è il concreto rischio di brutti incidenti nel corso del weekend di gara.

Gli organizzatori del GP di Las Vegas hanno infatti annunciato che il "Pit Building" (il gigantesco complesso di cui fanno parte l'area ospitality, la VIP lounge, la pitlane e i box delle varie scuderie) è stato ultimato, certificando l'evento con la pubblicazione di una foto che riprende dall'alto tutta la costruzione che costeggia il rettilineo del traguardo e da qui è apparso immediatamente evidente che anche in questo caso il fattore sicurezza sia stato messo in secondo piano rispetto allo spettacolo.

A destare grandissima preoccupazione è infatti l'uscita dalla corsia dei box situata proprio all'apice di Curva 1 con la linea bianca (che chi esce dai box non può oltrepassare) che termina ben oltre la fine della curva. Un punto controverso che certamente, nella migliore delle ipotesi, solleverà polemiche (il pilota che esce dai box dovrà rallentare anche dopo aver tolto il limitatore nel caso ci sia una monoposto che sta svoltando dopo il rettilineo) ma soprattutto che potrebbe facilmente essere teatro di gravi scontri. Un pilota che esce dai box, infatti, prima che termini la linea bianca (che non può oltrepassare) potrebbe trovarsi sulla traiettoria di una vettura accorrente (dato che lì ci si porta all'esterno per avere poi il punto di corda ideale per svoltare nell'imminente Curva 2) o, peggio ancora, si potrebbe trovare nella situazione in cui più monoposto in lotta tra loro si trovano in quel punto del tracciato e a quel punto l'incidente sarebbe quasi inevitabile.

La speranza è che, prima dell'inizio del Gran Premio di Las Vegas, la Direzione di Gara della FIA trovi una soluzione per rendere più sicuro quel controverso punto del tracciato che ad oggi appare pericolosissimo per l'incolumità dei piloti che disputeranno questo terzultimo round del Mondiale di Formula 1 2023 e che per la prima volta saranno impegnati su questo inedito circuito cittadino che sembra essere stato ideato senza tenere in grande considerazione la sicurezza dei piloti.