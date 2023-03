Stroll corre in Bahrain pochi giorni dopo l’operazione: in pista per il debutto della F1 2023 Il pilota dell’Aston Martin claudicante e con entrambe le mani infortunate, a pochi giorni dall’operazione al polso si è presentato sul circuito di Sakhir e scenderà in pista nel GP del Bahrain che apre il Mondiale di Formula 1 2023.

A cura di Michele Mazzeo

Soltanto una settimana fa Lance Stroll, in seguito ad una brutta caduta, è stato costretto a saltare i test prestagionali della F1 a causa di un infortunio ad entrambe le mani che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per impiantare una placca per saldare un osso fratturato. Dato ciò appariva alquanto improbabile che riuscisse ad essere pronto per tornare in pista in questo weekend per prendere parte al GP del Bahrain (tanto che inizialmente si era parlato di un clamorosa sostituzione con il ritirato Sebastian Vettel prima che Aston Martin chiarisse cheil driver di riserva sarebbe stato Felipe Drugovich che lo aveva già sostituito nei test). Eppure il pilota canadese dell'Aston Martin ha sorpreso tutti e mercoledì si è presentato sul circuito di Sakhir pronto per gareggiare nel round inaugurale del Mondiale della Formula 1 2023.

Le sue condizioni fisiche non sono delle migliori: Lance Stroll si è presentato in Bahrain con un'evidente cicatrice alla mano destra (quella operata solo qualche giorno fa in Spagna) ma anche con la mano sinistra fasciata per coprire le escoriazioni riportate nella caduta e zoppicante da una gamba, quella destra, probabilmente infortunata anch'essa nell'incidente avuto la settimana prima.

Il vistoso cerotto che copre la cicatrice lasciata dall’operazione alla mano sinistra a cui Lance Stroll si è sottoposto una settimana prima del GP del Bahrain della Formula 1 2023

Nonostante ciò, pur prendendo qualche accorgimento (per esempio è salito e sceso dalla monoposto solo dal lato sinistro per non sforzare la mano e la gamba destra che sono le più malconce), il pilota dell'Aston Martin ha superato la prova di idoneità fisica della commissione medica della FIA ed è stato dunque dichiarato idoneo per scendere in pista in questo primo round della nuova stagione.

Una prova di grande tenacia e determinazione per Lance Stroll che avrebbe potuto recuperare con calma dagli infortuni e rimandare il suo esordio in questo Mondiale di Formula 1 2023 (il suo sedile non sarebbe mai stato messo in discussione in quanto il padre Lawrence è il proprietario del team) ed invece, nonostante le difficoltà, proverà a prendere parte alla prima gara dell'anno. Infatti, date le sue condizioni, nonostante l'idoneità ricevuta dai medici non è ancora certo che riesca a prendere parte a qualifiche e gara del GP del Bahrain.

All’arrivo sul circuito di Sakhir Lance Stroll zoppicava dalla gamba destra

Ciò che è certa al momento è solo la presenza nelle prime sessioni di prove libere sul circuito di Sakhir di scena al venerdì. Solo dopo le FP2 infatti si valuterà se potrà proseguire a correre nel resto del weekend, cosa di cui Lance Stroll è certo: "Mi sento come se potessi guidare normalmente, solo con un po' di disagio, ma niente che mi impedirebbe di guidare. Gli atleti professionisti, in tutti gli sport, a volte hanno un po' di disagio. Se ritenessi che non è una cosa intelligente, che le ossa non sono pronte, non lo farei. Mi sento fiducioso, i medici sono fiduciosi, quindi eccomi qui" ha difatti detto il pilota canadese dell'Aston Martin che ha voluto sminuire l'entità degli infortuni rimediati.