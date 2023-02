L’Aston Martin fa chiarezza: Drugovich correrà il Gp del Bahrain di Formula 1 se Stroll darà forfait Vettel non torna in Formula 1. Felipe Drugovich sarà in pista nel Gp del Bahrain qualora Lance Stroll non riuscisse a recuperare dall’infortunio al polso. Il brasiliano farebbe il suo esordio e sarebbe in coppia con Alonso.

A cura di Alessio Morra

La possibilità di rivedere in griglia Sebastian Vettel è durata una notte. L'Aston Martin smentisce categoricamente che il pilota tedesco possa essere al volante della scuderia inglese nel Gp del Bahrain del prossimo 5 marzo. La speranza è sempre quella di avere in pista Lance Stroll, ma in caso di forfait del canadese al fianco di Alonso non ci sarà l'ex pilota della Ferrari.

Lance Stroll ha saltato i test del Bahrain. Il pilota canadese, figlio del proprietario del team, ha riportato un infortunio al polso in un incidente in bicicletta. Esattamente nessuno sa cosa è successo, al di fuori dell'Aston Martin. C'è chi parla addirittura di una frattura con conseguente operazione al polso. Stroll spera di esserci in Bahrain, anche se non sarà semplice per lui. In caso di forfait proverà a essere in pista il 19 marzo in occasione del Gp dell'Arabia Saudita.

Del sedile di Stroll si parla già dal momento in cui è stata annunciata la rinuncia ai test. Come accade in questi casi di nomi se ne sono fatti una valanga. Compresi quelli di Mick Schumacher e di Sebastian Vettel. Una risposta sibillina del Team Principal Mike Krack che aveva ammesso di aver fatto un paio di telefonate all'ex pilota e non aveva voluto aggiungere nulla a riguardo di un possibile sì e a un super team con Alonso.

Quella frase ha lasciato sperare i tifosi di Vettel e gli amanti della Formula 1 che sarebbero stati ben lieti di rivederlo in pista. Ma le speculazioni sono state tantissime. E per questo l'Aston Martin nell'ultima domenica che precede l'inizio del campionato è stata costretta a effettuare un comunicato o meglio un tweet in cui ha spazzato via in modo definitivo le voci, che riguardavano oltre che Vettel pure Vandoorne.

Il team ha ufficializzato che sarà Drugovich a guidare se Stroll sarà indisponibile: "La squadra continuerà a dare a Lance tutte le possibilità di correre, in attesa di recuperare dall’infortunio. Se non dovesse essere in grado di gareggiare, Felipe Drugovich guiderà la AMR23 al fianco di Fernando Alonso".