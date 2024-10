F1 2024, oggi il GP Messico: orari delle prove libere in diretta, dove vederle in TV

La Formula 1 oggi approda a Città del Messico per il GP Messico: prove libere alle 20:30, alle 00:00 le FP2. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

08:00 Prove libere F1 GP Messico, orari TV di oggi: la diretta delle FP1 e FP2 Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP del Messico del Mondiale di Formula 1 2024: sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del ventesimo appuntamento stagionale. Le prove libere del Gran Premio del Messico iniziano alle ore 20:30 di oggi con le FP1. Questo l'orario italiano della diretta TV sui canali Sky della prima sessione in pista sul tracciato di Città del Messico. Le FP2 andranno invece in scena quando in Italia scoccherà la mezzanotte, mentre alle ore 19:30 di domani avrà invece inizio la terza e ultima sessione di libere di questo 19° weekend di gara stagionale della F1. A cura di Michele Mazzeo