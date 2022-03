Sebastian Vettel positivo al Covid salta il Gp del Bahrain, Hulkenberg guiderà l’Aston Martin Vettel a causa del Covid non sarà al via del primo GP del Mondiale di F1. L’Aston Martin rimpiazza Seb con Nico Hulkenberg, specializzato nelle sostituzioni.

A cura di Alessio Morra

Sebastian Vettel non sarà in pista nel Gran Premio del Bahrain. Il pilota della Aston Martin è risultato positivo al Covid. Domani si tengono le prove libere ed è impossibile pensare a un suo recupero lampo, al suo posto ci sarà il pilota di riserva del team Nico Hulkenberg, che per la terza volta negli ultimi due anni sostituisce un pilota positivo.

Il Covid purtroppo ancora non è scomparso dalle nostre vite. La scorsa settimana nel mondo della Formula 1 c'era stata la positività di Ricciardo, che ha saltato gli ultimi test ma che da mercoledì è tornato negativo. Di oggi invece la notizia della positività di Sebastian Vettel, ex pilota della Ferrari, quattro volte campione del mondo, che i test li aveva iniziati molto bene con la Aston Martin. Ma il Gp del Bahrain Seb non potrà disputarlo. Un peccato, pure perché a livello umano, considerate le battaglie che fa fuori dalla pista, Vettel è un ragazzo d'oro.

Al suo posto correrà il terzo pilota del team di papà Stroll, che al figlio Lance affianca dunque Nico Hulkenberg, che è sempre pronto all'uso, e che pure se non ha guidato nemmeno per un giro nei test sarà sicuramente pimpante. Hulkenberg a fine 2019 era uscito dal circus, ma proprio a causa del Covid era tornato nell'orbita della Racing Point, che ora è l'Aston Martin, e nella stagione 2020 fu convocato in fretta e furia per sostituire il contagiato Perez. Divenne terzo pilota del team e poche settimane dopo corse in luogo di Stroll, che a sua volta era positivo. E così per la terza volta il tedesco guiderà in Formula 1 ‘grazie' al contagio al Covid di un altro pilota.