Scoperte 3 supercar abbandonate sotto la polvere in una vecchia concessionaria: nessuno può toccarle Incredibile ritrovamento in Cina, in una concessionaria Ferrari e Maserati abbandonata da decenni. Al suo interno tre supercar dal valore pazzesco: una Porsche Carrera GT, una Ferrari 575 Superamerica e una Maserati Corvette Z06. Ma per le leggi governative nessuno può prelevarle.

A cura di Alessio Pediglieri

Uno youtuber cinese, Gordon Cheng, conosciuto per il suo canale in cui tratta di supercar e video di auto ad altissime prestazioni, si è imbattuto in un ritrovamento a suo modo straordinario nella città di Dongguan, in Cina. All'interno di una vecchia concessionaria chiusa da anni, si è ritrovato davanti tre auto abbandonate, di un valore eccezionale: una Ferrari, una Porsche e una Corvette. Peccato che per la burocrazia asiatica, risultino del tutto "intoccabili".

Tra vecchi poster sbiaditi, muri e soffitti cadenti e un mare di polvere, si celava un vero e proprio tesoro. Questo ha subito capito Cheng, youtuber appassionato di auto prestigiose quando si è imbattuto per caso in un vecchio negozio abbandonato, in cui ha intravisto delle auto, lasciate all'interno da decenni ma ancora in perfette condizioni. Il locale è un'ex concessionaria Ferrari e Maserati nella città di Dongguan, nella zona industriale dove molte fabbriche e capannoni giacciono abbandonati.

Ovviamente, tutto è stato pubblicato sul proprio canale Youtube e Cheng ha mostrato il suo incredibile ritrovamento: tre supercar che probabilmente sono state abbandonate in tutta fretta dai proprietari della concessionaria, tra le prime nel suo genere nel paese asiatico, e poi lasciate lì anche perché – come sostiene lo stesso youtuber – in Cina persiste un complicato iter burocratico che lascerebbe desistere anche il più accanito appassionato: "Fondamentalmente c'è molta burocrazia", ​​ha spiegato Cheng.

Le leggi cinesi, entrate in vigore circa 10 anni fa, rendono infatti il salvataggio di queste auto un compito quasi impossibile da effettuare per chiunque. Anche la Porsche China, sembra aver provato in passato a tentare la fortuna per far uscire la Carrera GT dal suo stato di abbandono, ma senza successo: nessuno le può toccare.

Ma di quali auto potenti e di lusso si tratta? Innanzitutto c'è una Porsche Carrera GT, un'auto da collezione molto ricercata dagli appassionati, dal valore attorno al milione di euro: ne sono state prodotte 1.270 unità e alcune di loro sono in possesso di vip e personaggi famosi, come il golfista americano Tiger Woods. Ma la particolarità che rende ancor più prestigioso il ritrovamento è che solamente tre di queste Porsche sono state realizzate in questa particolare tonalità, denominata "Zanzibar Red Metallic".

Poi, ecco una Ferrari 575 Superamerica, ancora più rara. Di questo modello la Casa di Maranello ne ha prodotte solamente 599 unità, ma anche in questo caso, la scoperta di Cheng è ancora più incredibile: il modello abbandonato è uno dei soli 43 prodotti con un cambio manuale. Il valore attuale di una F575 Superamerica sfiora i 300 mila euro ma proprio per i modelli con cambio manuale, il prezzo aumenta fino a 600 mila.

Infine, una Maserati Corvette Z06, di colore giallo brillante con il suo formidabile motore V8 LS7 da 7,0 litri, che produce 505 cavalli e 470 lb-ft di coppia. Oggi, ancora in produzione, ha un valore di base attorno ai 120 mila euro.