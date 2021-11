Scansarsi per mandare Valentino Rossi sul podio, la pazza idea arriva al Dottore: “Li pagherei” Valentino Rossi ironico sulla possibilità che gli altri piloti della MotoGP a Valencia lo lascino passare regalandogli così il 200° podio nella top-class alla sua ultima gara della carriera: “Se mi regalano un podio sono molto contento. Posso pagarli o organizzare una festa a spese mie”.

A cura di Michele Mazzeo

Il giorno della addio alla MotoGP di Valentino Rossi è sempre più vicino. Domenica con il GP di Valencia il 42enne di Tavullia chiuderà la sua lunga e vincente carriera nel Motomondiale senza sfatare quella che lui stesso ha definito la "maledizione del nove". Dopo quanto visto nelle prime sessioni di prove libere sul circuito Ricardo Tormo appare infatti improbabile che il nove volte campione del mondo possa portare a 90 le sue vittorie in top-class ma anche a 200 i podi nella classe regina.

Un piccolo rimpianto per la leggenda del motorsport che, non essendoci riuscito con il numero di titoli iridati, avrebbe almeno voluto porta in cifra tonda queste due già incredibili dati. Una cosa su cui il Dottore ha anche scherzato al termine della prima giornata in pista sul tracciato spagnolo che ha di fatto aperto il suo ultimo Gran Premio di MotoGP della carriera.

Nella conferenza stampa del giovedì, infatti, in seguito ad una folle proposta diventata virale sui social network (omaggiare il marchigiano regalandogli il 200° podio), ai colleghi di Valentino Rossi è stato chiesto se fossero disposti a farsi superare in gara dal #46 giallo per permettergli di tagliare il traguardo in una delle prime tre posizioni. Ovviamente, la proposta è stata bocciata dai piloti presenti alcuni dei quali, in particolare il portacolori della Ducati Jack Miller, ci hanno anche scherzato: "Beh, ha un sacco di soldi, quindi se vuole parlare… sono un uomo d'affari, sono aperto! Non credo che lo voglia, ma possiamo trattare" aveva infatti detto tra l'ilarità generale l'australiano.

Riportata a Valentino Rossi la risposta di Jack Miller, il Dottore ne ha approfittato per scherzare e mettersi alle spalle la giornata nera in pista (ultimo dopo le prime due sessioni di Libere del GP della Comunità Valenciana): "Purtroppo penso sia impossibile, ma se mi regalano un podio sono molto contento perché sarebbe il 200°, una cifra così importante. Posso pagarli o forse possiamo fare una festa insieme per il podio e pagherò tutto io! Ma penso che non accadrà!" ha detto infatti il 42enne di Tavullia evidentemente ironico prima di tornare serio e ricordare che "Se avessi vent'anni di meno anche con questa moto mi batterei per la vittoria".