Sainz se la prende con Colapinto: “Ho perso tante posizioni al via perché lui è un debuttante” Il pilota della Ferrari dopo il Gran Premio di Singapore se la prende con Colapinto, partito a razzo. Sainz ha bacchettato l’argentino della Williams: “Quando sfidi chi lotta per un titolo devi stare attento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Franco Colapinto ha disputato 3 Gp in Formula 1, a Baku è arrivato ottavo e ha conquistato subiti quattro punti. L'argentino ha sbalordito, ha mostrato di avere stoffa con una vettura non di primissimo piano. Elogi sperticati, non solo sui social o da parte dei media del suo paese. Anche Lewis Hamilton gli ha reso merito in Azerbaigian. Ma a Singapore il pilota di origini italiane ha fatto arrabbiare Carlos Sainz, oltre al compagno di squadra Albon.

La partenza di Colapinto a Singapore

Colapinto nelle Qualifiche di Singapore si è fermato in Q2, eliminato con un eccellente dodicesima posizione. Sesta fila. In partenza l'argentino si muove senza fronzoli, guida come non ci fosse un domani. Albon definirà in un team radio: "Una bomba la partenza del compagno di squadra". Quella partenza è stata elogiata dal Checo Perez, ma non è piaciuta a Carlos Sainz, che gli partiva davanti, e che ha perso posizioni proprio a causa di quella manovra decisa.

Il pilota della Ferrari nel ring delle interviste è stato molto duro nei confronti dell'argentino della Williams, criticando la sua partenza con parole severe: "Abbiamo limitato i danni, dopo una partenza difficile nella quale ho dovuto adottare un'azione difensiva per schiavare la partenza di Williams che mi ha fatto perdere due o tre posizioni. Franco credo abbia frenato troppo tardi. Questi sono i rischi che si corrono quando si è un debuttante, ma non è successo nulla".

Poi ha aggiunto: "Non è successo assolutamente nulla, non c'è stato nessun incidente. Ma quando ti giochi il campionato costruttori con la squadra devi stare un po' più attento con le vetture che hanno meno da perdere, che in partenza si giocano la vita. Il punto è che devi stare attento contro chi ha qualcosa in gioco".

Sainz ha chiuso al settimo posto e ha portato sei punti a sé stesso e alla Ferrari, che resta terza nel campionato costruttori. Mentre Colapinto ha terminato all'undicesimo posto. L'argentino al termine della gara ha accusato un lieve malore, a causa dell'eccessivo sforzo.