Sainz è una furia a Monte Carlo, sfogo in radio contro il muretto Ferrari: “Fott..tamente scarsi” Durante la gara del GP di Monaco della Formula 1 2023 c’è stata della tensione tra il pilota Carlos Sainz e il muretto della Ferrari: lo spagnolo ha sfogato la sua rabbia contro la squadra e le decisioni prese poco prima.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari è stata la grande delusione del GP di Monaco della Formula 1 2023. Un'altra prova incolore da parte del team del Cavallino che anche sul favorevole circuito cittadino di Monte Carlo ha raccolto molto poco con Charles Leclerc 6° e Carlos Sainz addirittura 8° alla bandiera a scacchi. A complicare il weekend delle rosse, oltre ad una SF-23 che, in attesa del mega pacchetto di aggiornamenti che arriverà nel prossimo round di Barcellona, continua a deludere le aspettative, nel fine settimana di gara sulle strade del Principato ci si sono messi anche il muretto e i piloti autori di diversi errori. Grave quello commesso da Xavi Marcos in qualifica e costato tre posizioni di penalità al pilota di casa che si è ritrovato dunque a partire 6° su una pista in cui effettuare sorpassi è quasi impossibile. Ma anche le incertezze sulla strategia andate in scena nel corso della gara di certo non hanno aiutato i driver a finire almeno davanti alle Mercedes e all'Alpine di Esteban Ocon (obiettivo minimo della vigilia).

Tutto questo, sommato a quanto avvenuto nei primi cinque GP della stagione, di certo rende il clima abbastanza teso all'interno della Scuderia guidata ora da Frederic Vasseur che fin qui non ha assolutamente rispettato le grandi aspettative che c'erano alla vigilia di questo campionato. E, nel corso della gara del GP di Monaco, un episodio più degli altri sembra appunto confermare che all'interno della squadra vi sia della tensione.

In uno dei momenti cruciali della corsa sul circuito di Monte Carlo infatti Carlos Sainz ha dato vita ad un infuocato team radio contro il muretto della Ferrari che lo ha richiamato ai box attuando una strategia conservativa anziché una che gli consentisse di tentare l'assalto al podio. Quanto fatto fin lì dalla squadra del Cavallino (che dopo esser partita con gomme hard contro le medie di Esteban Ocon che scattava terzo, ha per due volte fatto finta di richiamare ai box il madrileno nel tentativo di indurre l'Alpine ad effettuare il pit-stop e dare quindi strada libera a Sainz) sembrava infatti palesare che tutta la strategia fosse focalizzata solo sul transalpino e sul gradino più basso del podio. Al 35° giro però Lewis Hamilton, in quel momento quinto di poco dietro lo spagnolo della Ferrari, rientra ai box per tentare di sorprendere lui e Ocon con un undercut. A quel punto l'Alpine risponde per difendersi e nel giro successivo richiama il suo pilota ai box con Sainz che sale momentaneamente in terza posizione con strada libera.

A quel punto però il muretto della scuderia di Maranello decide di richiamare a sua volta lo spagnolo ai box che, dopo il pit-stop, rientra in pista nella stessa esatta posizione in cui si trovava prima, cioè dietro ad Esteban Ocon e davanti a Lewis Hamilton. Questa situazione fa infuriare Carlos Sainz che si sfoga in radio chiedendo conto della scelta appena fatta. La riposta che arriva dal muretto ("Hamilton ci avrebbe sorpassato") manda su tutte le furie il pilota spagnolo che con tono rabbioso urla contro il muretto Ferrari: "Ve lo avevo già detto prima. Non mi interessa di Hamilton! Siamo fot****mente scarsi" ha difatti sbottato il 28enne madrileno tirando fuori tutta la sua rabbia per una scelta conservativa nonostante era chiaro che il suo obiettivo iniziale fosse superare Ocon per salire sul podio.

Una rabbia che probabilmente ha poi portato lo stesso Sainz a commettere l'errore al momento dell'arrivo della pioggia (ha ritardato di un giro l'ingresso ai box per montare le gomme intermedie e proprio in quel giro ha perso il controllo della sua vettura scivolando nella via di fuga ) che gli ha fatto perdere ben quattro posizioni (ne hanno approfittato per sopravanzarlo Hamilton, Russell, Leclerc e Gasly) che poi non riuscirà più a recuperare fino alla bandiera a scacchi.