Ferrari affonda, Verstappen vince anche a Monte Carlo: la pioggia cancella la noia nel GP di Monaco Max Verstappen vince anche a Monte Carlo nel GP di Monaco della Formula 1 2023 animatasi solo nel finale a causa dell’arrivo della pioggia sul circuito monegasco: il pilota della Red Bull ha preceduto Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Male le Ferrari con Leclerc 6° e Sainz 8° a causa di una strategia non perfetta messa in atto dal muretto.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince anche il GP di Monaco ravvivato nel finale dall'arrivo della pioggia sul circuito di Monte Carlo. Il pilota della Red Bull dopo aver dominato dall'inizio alla fine la gara ha preceduto sul traguardo Fernando Alonso, tradito da una strategia errata da parte dell'Aston Martin (doppio pit-stop a distanza di due giri uno dall'altro), e il francese Esteban Ocon autore invece di una gara strategicamente perfetta che gli ha consentito di centrare il suo primo podio stagionale. Deludente invece la prova della Ferrari, messa dietro anche dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con Charles Leclerc che chiude 6° e Carlos Sainz solo 8° alla bandiera a scacchi.

I due alfieri del Cavallino pagano una strategia troppo conservativa attuata dal muretto del team di Maranello che prima non ha fatto una giusta previsione sulla pioggia richiamando ai box il monegasco che, sfruttando il valzer dei pit-stop, era risalito in terza posizione qualche giro prima dell'arrivo della pioggia e poi ha atteso qualche giro di troppo per fermare entrambi i driver per montare le gomme intermedie con una pista talmente bagnata da essere quasi inguidabile con pneumatici slick (periodo durante il quale lo spagnolo ha anche commesso un errore che gli è costato quattro posizioni).

L'ordine d'arrivo del GP di Monaco della Formula 1 2023