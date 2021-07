Il videogioco ufficiale della Formula 1 "F1 2021" sarà lanciato ufficialmente il prossimo 16 luglio, ma già ha creato diverse polemiche. A far discutere sono soprattutto le valutazioni dei piloti rivelate in anteprima. Valutazioni che non trovano d'accordo nemmeno gli stessi driver del Circus tanto che l'alfiere della Ferrari Carlos Sainz sui social network ha espresso il suo disappunto: "Bella battuta, ragazzi, ora potete rivelare quelli veri, per favore" ha scritto infatti sul proprio profilo Instagram lo spagnolo del Cavallino.

Le polemiche nascono soprattutto dal fatto che la classifica dei rating assegnati ai singoli piloti non rispecchia la situazione attuale e spesso non collima con i parametri utilizzati dai creatori del videogioco per assegnare un punteggio ai 20 driver della Formula 1 2021.

Per calcolare i punteggi infatti ci si è basati su quattro distinti parametri la cui media ponderata dà poi il valore generale del singolo pilota:

Esperienza : in base al numero di gare a cui un pilota ha partecipato durante la carriera.

: in base al numero di gare a cui un pilota ha partecipato durante la carriera. Performance in gara : basata sui risultati ottenuti e sulle posizioni guadagnate o perse in una gara rispetto alla posizione in griglia.

: basata sui risultati ottenuti e sulle posizioni guadagnate o perse in una gara rispetto alla posizione in griglia. Consapevolezza: basata sulla capacità del pilota di evitare incidenti e penalità in una gara.

basata sulla capacità del pilota di evitare incidenti e penalità in una gara. Ritmo: basata sui migliori tempi sul giro di un pilota: più è vicino al giro più veloce in una gara, più alto è il punteggio.

Alla luce di ciò la prima polemica nasce sul fatto che il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e l'attuale leader della classifica iridata Max Verstappen abbiano la stessa valutazione, ossia 95. Non è chiaro se nel compilare i rating abbiano fatto affidamento sull'intera carriera in Formula 1 dei singoli piloti o se è stata presa in esame soltanto questa stagione, ma in ogni caso ci sono vistose incongruenze. È vero infatti che se analizziamo solo questa stagione, l'olandese della Red Bull potrebbe essere perfettamente il miglior pilota, ma a quel punto Daniel Ricciardo (90) non potrebbe essere davanti a Sebastian Vettel (89), Fernando Alonso (89), Charles Leclerc (88) o Carlos Sainz (87). D'altra parte, se fosse stata valutata l'intera carriera del pilota lo stesso non si spiega come l'australiano della McLaren possa avere una valutazione superiore rispetto ai più titolati Vettel, Alonso o Kimi Räikkönen (87).

Altre controversie riguardano il fatto che il criticato Valtteri Bottas (92) sia terzo in classifica dopo i soli Verstappen e Hamilton così come il punteggio complessivo di 82 assegnato a Yuki Tsunoda metta il rookie giapponese tre punti avanti rispetto ad Antonio Giovinazzi (79) e nei singoli parametri abbia addirittura le stesse prestazioni in gara di Carlos Sainz e un punto in più del madrileno per quanto riguarda il ritmo. Per quanto dare un punteggio alle prestazioni di un pilota di Formula 1 non sia affatto semplice, questa volta non si può negare che il videogioco ufficiale della Formula 1 su questo tema presenta davvero molte incongruenze.

I rating dei piloti di Formula 1 in F1 2021