Sainz ammette candidamente: “Sto copiando Leclerc, lui conosce più di me la Ferrari” Il pilota spagnolo, che sta disputando una buona stagione, in un’intervista ha parlando della stagione 2022 e del nuovo motore, che non dovrebbe fare il suo esordio per il Gran Premio di Turchia. Ma Sainz ha detto soprattutto che sta copiando lo stile di guida di Leclerc: “Sa bene come guidare questa macchina, è da tempo in Ferrari e sto cercando di copiarlo”.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari vuole provare a chiudere bene il Mondiale 2021. Ci sono ancora tante gare da disputare, Sainz e Leclerc vogliono conquistare il terzo posto nel Mondiale Costruttori, ora appannaggio della McLaren, balzata avanti dopo la doppietta di Monza. In una lunga intervista il pilota spagnolo ha parlato della sua prima stagione, e a Sky Germania, ha detto di essere soddisfatto di quanto fatto fin qui, ha conquistato quasi 100 punti ed ha ottenuto due podi, e anche detto candidamente che sta copiando il suo compagno di squadra Leclerc:

Charles naturalmente sa abbastanza bene come guidare questa macchina, dopo essere stato in Ferrari per tre anni ed è vero che sto cercando di copiare un po’ del suo stile di guida. Voglio semplicemente assorbire tutto quello che lui sa sulla macchina. A volte ho fatto quasi tutto bene, ma non è mai stato perfetto. Ma la cosa buona è che, anche così, sta andando bene.

La Ferrari sta lavorando parallelamente al campionato del 2022, e sta cercando di migliorare soprattutto il proprio motore, che sembrava dovesse arrivare già in occasione del Gp di Turchia del prossimo 10 ottobre, ma a ‘Soymotor', lo spagnolo gela gli entusiasmi sul nuovo propulsore: "Non sono certo che il motore arriverà in Turchia. Avrete delle notizie nelle prossime settimane, lo comunicheremo a tempo debito Stiamo lavorando da gennaio alla macchina 2022, il simulatore è al 90% dedicato alla macchina del prossimo anno e per il 10% alla preparazione dei Gran Premi di quest'anno. In fabbrica si parla della prossima macchina. Dobbiamo accertarci di non lasciare nulla di intentato e assicurarci l'opportunità di essere in lotta per vincere. Il 2022 sarà un reset, un cambiamento così grande che rappresenterà un inizio da zero per tutti. Quel che voglio è essere preparato al meglio"