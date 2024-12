Russell risponde a Verstappen e gli rifila una stoccata: “Mi aspettavo un incidente al via con Max”

video suggerito

Il Gran Premio del Qatar tecnicamente non è stata una bella gara, ma ci sono stati diversi momenti concitati e una sfilza di penalità piuttosto immotivate, soprattutto rapportate al tipo di sanzioni applicate. Ha vinto Verstappen. La Ferrari è ancora in corsa per il titolo Costruttori e fino all'ultimo battaglierà con la McLaren. SuperMax dopo aver vinto e festeggiato con tutti i crismi, ha sparato a zero nei confronti di George Russell, che dopo la gara, a sua volta, ha parlato del campione del mondo, lo ha fatto tirando in ballo pure Hamilton.

La penalità a Max e la pole che passa a Russell

Verstappen in Qatar ha vinto, aveva fatto pure la pole position, ma dopo tre ore i commissari gli hanno inflitto una posizione di penalità per guida troppo lenta. Proprio Russell se l'era trovato davanti e se ne era lamentato, evidentemente solo con i commissari. Evidentemente perché Verstappen, che la pole l'ha persa proprio a vantaggio dell'inglese, questo ha lasciato intendere quando dopo il Gp ha tirato una bordata clamorosa all'alfiere della Mercedes dicendo: "Davanti alla telecamera è molto ragionevole, ma fuori è una persona completamente diversa. Non lo sopporto, allora è meglio che se ne vada a fa***lo. Non voglio più avere niente a che fare con lui".

Max attacca, Russell risponde

Chiaro il pensiero di Max che lascia intendere di due possibili versioni di Russell, con la seconda riferita ai commissari che gli è valsa la pole position. Russell al traguardo è arrivato quarto, onestamente una mezza delusione: partiva dalla pole position e la posizione è un regalo del destino, perché Sainz ha forato e ha danneggiato la Ferrari e Norris ha subito una penalizzazione.

Punti buoni per fargli mantenere la sesta posizione nel campionato. Dopo la gara ovviamente ha parlato con i media anche l'inglese che chissà se con intenti polemici ha mandato un messaggio a Verstappen dicendo di aspettarsi una collisione al via, immaginando la furia di Max dopo la pole scippata: "A dire il vero, mi aspettavo un incidente, ma alla fine gli abbiamo reso le cose facili. Perché sia io che Lewis abbiamo fatto una partenza terribile, quindi per lui è stato un sorpasso semplice, per noi è stato frustrante. So che Max è un combattente ed è aggressivo, non mi sarei mai aspettato niente di diverso".