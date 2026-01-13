Ritrovato il kart di Jules Bianchi, l’annuncio del padre: “Un sollievo enorme per tutta la nostra famiglia”

Dopo giorni di apprensione, il kart simbolo degli inizi di Jules Bianchi è stato restituito alla famiglia grazie alla mobilitazione sui social. L’annuncio emozionato di Philippe Bianchi ha commosso tutto il mondo del motorsport.

Il kart di Jules Bianchi è tornato a casa. Dopo giorni di apprensione e grande eco mediatica, l’oggetto simbolo degli inizi del pilota francese è stato ritrovato e restituito alla famiglia in seguito all’appello pubblico lanciato dal padre, Philippe Bianchi. Una notizia che ha commosso l’intero mondo del motorsport, restituendo serenità a chi custodisce la memoria di Jules.

Il furto, avvenuto la scorsa settimana, aveva provocato sdegno e dolore, proprio per il valore affettivo del kart, legato ai primi passi in pista di Bianchi e alla sua storia umana e sportiva. Per questo Philippe aveva scelto di rivolgersi direttamente al pubblico, chiedendo aiuto per ritrovare un pezzo di vita familiare prima ancora che sportiva.

Il kart di Jules Bianchi ritrovato: lieto fine dopo l’appello del padre

La conferma del lieto fine è arrivata direttamente dai social. Con una foto accanto al kart recuperato, Philippe Bianchi ha voluto condividere la notizia e ringraziare chi si è mobilitato in questi giorni:

È con un’immensa gioia che vi confermo che il kart di Jules è stato ritrovato. Un sollievo enorme per tutta la nostra famiglia. Un immenso grazie a tutti coloro che hanno condiviso l’appello sui social, ai media che hanno diffuso la notizia e alla gendarmeria di Brignoles per il loro intervento. Grazie di cuore a tutti per aver reso possibile questo risultato. Ci restano ancora alcuni kart e una mini moto da ritrovare, ma grazie a tutti voi ho grande speranza. Forever Jules.

Secondo quanto ricostruito, la forte attenzione mediatica e la mobilitazione online avrebbero spinto gli autori del furto a riconsegnare il mezzo. Un gesto che non cancella l’accaduto, ma che ha permesso di riportare a casa un simbolo profondamente legato al ricordo di Jules Bianchi.

Il ringraziamento della famiglia è andato anche alle forze dell’ordine di Brignoles e a tutta la comunità di appassionati che ha contribuito alla diffusione dell’appello. Il nome di Jules continua a vivere nel cuore della Formula 1 e dei tifosi, e il ritrovamento del suo kart rappresenta un segnale di rispetto verso una memoria che resta indelebile.