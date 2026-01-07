Rubati i cimeli di Jules Bianchi, l’appello disperato del padre: “È un dolore enorme, aiutateci a trovarli”

Il padre di Jules Bianchi ha denunciato il furto di kart e telai legati alla carriera del figlio scomparso nel 2015 in Giappone: oggetti dal valore soprattutto affettivo che sono stati rubati. Attraverso i social è stato lanciato un appello alla comunità del motorsport per aiutare a ritrovarli.

La famiglia di Jules Bianchi, ex pilota francese di Formula 1 scomparso tragicamente nel 2015 in Giappone, è tornata a vivere ore difficili lontano dai circuiti. Nelle ultime ore, il padre Philippe Bianchi ha denunciato pubblicamente il furto di diversi cimeli legati alla carriera del figlio, lanciando un accorato appello alla comunità del karting per riuscire a recuperarli.

L’episodio, avvenuto durante la notte, ha colpito beni dal valore affettivo inestimabile. Attraverso i suoi canali social, Philippe Bianchi ha chiesto aiuto ad appassionati, team e piloti, sottolineando come il danno non sia solo economico ma soprattutto emotivo:

Cari amici, stasera mi rivolgo alla mia famiglia di appassionati di kart. Ieri sera siamo stati derubati e dei ladri senza scrupoli si sono portati via nove telai JB17 Forever. Peggio ancora, hanno rubato l’ultimo kart di Jules, un modello KZ 125 ART GP, così come i mini kart dei miei nipoti. Oltre al valore monetario dei mezzi, è il valore sentimentale che ci ferisce di più. Se vedete dei kart JB17 sulla strada, fatemelo sapere. Grazie in anticipo.

Rubati i cimeli di Jules Bianchi, il padre lancia un appello: "È un dolore enorme"

Tra gli oggetti sottratti figurano telai JB17, realizzati in omaggio a Jules Bianchi, e l’ultimo kart utilizzato dal pilota prima del passaggio alle categorie professionistiche. Ricordi che rappresentano una parte fondamentale della sua storia sportiva e del legame della famiglia con il mondo dei motori.

La reazione dell’ambiente non si è fatta attendere: numerosi protagonisti del motorsport hanno rilanciato l’appello sui social, esprimendo solidarietà e speranza che la mobilitazione collettiva possa portare all’individuazione dei mezzi rubati.

Jules Bianchi resta una figura simbolo della Formula 1 moderna. Cresciuto nell’Academy Ferrari, aveva esordito nel Circus nel 2013 con la Marussia, entrando nella storia del team grazie ai punti conquistati a Monaco nel 2014. La sua carriera si interruppe tragicamente l’anno seguente a Suzuka, in un incidente che aprì un profondo dibattito sulla sicurezza in pista e portò a importanti cambiamenti regolamentari. Oggi, a distanza di anni, il suo nome continua a unire il paddock, anche nei momenti più dolorosi.