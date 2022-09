Ricciardo si allontana dalla Formula 1, ma spunta l’idea Mercedes: “Un passo indietro e due avanti” Il pilota australiano lascerà la McLaren a fine stagione e nel 2023 non dovrebbe correre in Formula 1. Ma Ricciardo è fiducioso e nel suo futuro potrebbe esserci un posto in Mercedes.

A cura di Alessio Morra

Il mercato piloti della Formula 1 è iniziato da diversi mesi e di posti disponibili in griglia per il 2023 ne sono rimasti pochissimi, e i contendenti sono invece molti. Rischia, a sorpresa, di essere fuori Daniel Ricciardo, pilota australiano di alto livello che negli ultimi anni è stato uno dei più veloci, ma anche tra i più amati dai tifosi. L'australiano è consapevole della possibilità, ma in caso di esclusione totale ha garantito che non mollerà e proverà a farsi trovare pronto per il 2024, ma forse una possibilità di rimanere nel giro per lui potrebbe esserci.

Sicuramente non sta disputando una buona stagione l'australiano, che già lo scorso anno era stato battuto nel confronto interno da Lando Norris, ma aveva riportato la McLaren al successo conquistando il successo a Monza. Ricciardo in questa stagione ha deluso tanto, la McLaren ha deciso di liquidarlo, nonostante avesse un contratto fino al 2023. Il pilota di origine italiana sarà rimpiazzato da Oscar Piastri, australiano come Ricciardo.

Daniel Ricciardo lascerà la McLaren dopo due stagioni.

Di posti liberi ce ne sono pochissimi in questo momento. A caccia di un pilota ci sono solo Alpha Tauri, Haas, Williams e forse l'Alfa Romeo. Ricciardo non guiderà per l'Alpha Tauri, team satellite della Red Bull, che lo ha cresciuto prima di chiudere malamente il rapporto. La Haas e la Williams non hanno chiuso la porta a Ricciardo, ma sembrano preferire altri piloti. L'Alfa invece può confermare Zhou, ma il cinese non è sicuro del posto. Ci sarebbe anche l'Alpine, che però in realtà ha già bloccato Gasly.

Per questo la radio australiana, Nova FM, gli ha chiesto cosa sarà del suo 2023: "Non so come sarà il futuro, non ho ancora un contratto per il prossimo anno. Può ancora arrivare? Forse. Non mi sto facendo coinvolgere troppo dal prossimo anno; chiaramente voglio correre, voglio essere in griglia ed essere competitivo. Però non è che guardi alla prossima stagione come tutto o niente. Il 2024 è chiaro che è una prospettiva della quale voglio essere consapevole e alla quale sto guardando".

Ricciardo ha perso nettamente il confronto con il compagno di squadra Lando Norris.

Ricciardo fa capire ancora meglio qual è la sua situazione. Sembra disposto a fermarsi, a prendersi una pausa, per poi tornare con un progetto serio nella stagione seguente. Un buon proposito, ma difficile da realizzare. Perché è complicato immaginare un pilota, che quest'anno è in calo, ritornare dopo un anno di stop e con un annetto in più sulle spalle: "Se devo fare un passo indietro per compierne poi due in avanti, è quello che stiamo provando a capire in questo momento, io e la mia squadra. Potrei restare un anno lontano dalla Formula 1″. Ma intanto si profila per lui un ruolo da terzo pilota Mercedes, che sarebbe prestigioso e gli permetterebbe di rimanere nel circus.