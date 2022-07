Ricciardo dice “stron*o” a Norris 4 volte, era in diretta: “Davvero è una parolaccia? Scusate” In un’intervista rilasciata alla televisione italiana, il pilota australiano della McLaren Ricciardo ha usato una parolaccia e l’ha pronunciata ben quattro volte.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Francia 2022 ha fatto felici tantissimi piloti, tranne quelli della Ferrari. Leclerc era al comando quando ha commesso un errore e si è ritirato, una mazzata tremenda nella corsa al titolo Mondiale. Sainz invece, che è partito dal fondo, è stato frenato da un errore ai box e da una strategia molto conservativa. Verstappen ha festeggiato l'ennesimo successo, Hamilton e Russell il podio, per la prima volta in stagione le due Mercedes sono tra i primi tre. Sorride pure Alonso, sesto, e la McLaren, che ha piazzato entrambi i piloti a punti. Norris settimo, Ricciardo nono. Lando e Daniel sono molto simpatici, scanzonati, scherzano sempre e anche per questo atteggiamento hanno tantissimi tifosi, dopo la gara l'australiano ha ‘dato' spettacolo in un'intervista alla televisione italiana.

Daniel Ricciardo, al termine del Gp del Paul Ricard, ha fatto il giro delle televisioni ed è passato poi anche a quella italiana, ha parlato con Sky, intervistato da Mara Sangiorgio. L'australiano ha origini italiane e con piacere sfoggia il suo italiano. Mentre parlava della sua gara, che tutto sommato è stata buona, ha chiuso al 9° posto ottenendo due punti, Ricciardo, in quel momento, aveva dietro di sé il compagno di squadra Lando Norris che faceva delle smorfie, forse era annoiato, problemi zero perché tra i due c'è un ottimo rapporto. Ricciardo capisce che l'inglese sta scherzando e nell'intervista dopo aver capito che Norris stava facendo dei gesti simpatici dice: "Lui è uno stron*o".

La giornalista gli dice subito che quella parola non la può dire, Ricciardo invece la ripete altre tre volte, nonostante gli avvisi. Poi capisce che quella è una parolaccia e chiede perché non può pronunciarla. Ricciardo chiude il conto con le parolaccia, si scusa per averla detta più volte in diretta e lascia il posto a Norris.

Daniel Ricciardo sta vivendo una stagione molto negativa. Il pilota australiano è uno dei più discussi, sta perdendo nettamente il duello interno con il compagno di squadra (Norris ha 70 punti, Ricciardo 19) e la McLaren starebbe pensando di chiudere anticipatamente il rapporto con Ricciardo, che però non ha la minima intenzione di lasciare il team inglese e la Formula 1.