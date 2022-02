Regolamento F1 rivoluzionato a poche settimane dal Mondiale 2022: cambiano programma e regole A poche settimane dall’inizio del Mondiale di Formula 1 2022 annunciate grosse novità regolamentari per il prossimo campionato F1: la rivoluzione riguarda il programma dei week end di gara, le penalità ai piloti, la direzione di gara, la partecipazione alle FP1 dei rookie, le qualifiche e le gomme per la gara.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2022 sarà il primo interessato dalla nuova rivoluzione tecnica che dovrebbe con le monoposto ad effetto suolo e i pneumatici da 18″ (ma non solo: anche carburante, freni, peso, ecc..) azzerare le differenze di valore viste in pista finora nell'era dei motori ibridi. Quello tecnico non sarà però l'unico radicale cambiamento che vi sarà in F1 nella nuova stagione ormai alle porte dove vi sarà l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per tutti coloro che dovranno accedere al paddock. In attesa di capire se ci saranno clamorosi avvicendamenti dell'ultima ora tra i piloti (Lewis Hamilton non ha ancora sciolto le riserve sul ritiro o sull'eventuale partecipazione al prossimo campionato) e in direzione gara (con la FIA che ha aperto ad una possibile sostituzione di Michael Masi dopo quanto avvenuto nel finale dello scorso GP di Abu Dhabi), infatti nel 2022 ci saranno delle importanti novità anche per quanto riguarda il regolamento sportivo e il programma dei week end di gara.

Innanzitutto i team principal non potranno parlare più in radio con il direttore di gara durante le corse (vi sarà un uomo della direzione gara che farà da tramite) e per mettere a tacere le controversie si sta pensando anche alla creazione di una "sala VAR", mutuata dal calcio, che avrebbe sede fissa a Ginevra e avrebbe il compito di aiutare il direttore di gara a prendere le decisioni a gara in corso negli episodi più controversi avendo la possibilità di visionare in tempo reale e in replay tutte le riprese video di quanto accaduto in pista. E, per restare in tema di "giustizia sportiva", si dovrebbe anche aumentare da 3 a 5 il limite di "warning" che un pilota deve ricevere prima di vedersi comminata una penalità in griglia.

Per quanto riguarda il programma dei week end di gara invece la durata passerà da quattro a tre giorni con lo spostamento della tradizionale conferenza stampa dei driver dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina. Restano invece della durata di sessanta minuti le tre sessioni di prove libere (inizialmente si era valutata l'ipotesi che FP1 e FP2 tornassero a durare 90 minuti). Inoltre i Gran Premi in cui vi sarà il format della Sprint Race al posto delle tradizionali qualifiche passeranno dai tre della passata stagione ai sei di quella che sta per prendere il via.

Le regole sportive della Formula 1 2022 stabiliscono inoltre che tutte le squadre avranno l'obbligo di schierare un rookie (inteso come un pilota che non ha partecipato a più di due gare del Campionato del Mondo di F1 durante la sua carriera) in almeno due sessioni di Prove Libere 1 nel corso dell'anno. Ma la novità che maggiormente potrebbe andare ad incidere sulle gare della domenica è quella che riguarderà le qualifiche (nei 17 week end dei 23 totali in cui non vi sarà la Sprint Race). Per il Mondiale 2022 infatti la Formula 1 ha eliminato la regola che obbligava chi fosse entrato in Q3 ad iniziare poi la gara con le gomme usate per superare il taglio nella Q2. Questa regola ha spesso influenzato le strategie delle squadre durante le qualifiche e ha favorito molte volte chi partiva dall'11ª posizione in poi, che per la partenza poteva montare gomma nuova scegliendo autonomamente la mescola, rispetto a chi invece si era guadagnato la top-10 in qualifica.