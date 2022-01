Improvviso cambio di regolamento per la Formula 1: nuovo programma dei weekend dal 2022 Nuovi cambiamenti regolamentari per la Formula 1 in vista del Mondiale 2022: le novità riguardano il programma dei Gran Premi e la durata delle sessioni di prove libere del venerdì.

A cura di Michele Mazzeo

A poche settimane dall'inizio della nuova stagione che prenderà il via con i test pre-season di Barcellona (21-25 febbraio), e in attesa di capire se dopo quanto accaduto nel convulso finale del GP Abu Dhabi Lewis Hamilton sarà al via per contendere il titolo al campione in carica Max Verstappen, la Formula 1 modifica nuovamente il regolamento in vista del Mondiale 2022. L'ultimo improvviso cambiamento riguarda il programma dei week end di gara di quello che con i suoi 23 GP in calendario sarà il campionato F1 più lungo di sempre.

La grande novità, come riportato in anteprima dalla testata racingnews365, riguarda la riduzione della durata dell'intero fine settimana con la conferenza stampa dei piloti (che fino alla scorsa stagione andava i scena il giovedì pomeriggio) spostata ora al venerdì mattina. Questa decisione sarebbe stata presa per alleggerire le trasferte di tutto il personale dei team che dovrà quindi soggiornare un giorno in meno in hotel e potrà arrivare nel Paese in cui si terrà il GP al martedì anziché al lunedì come accadeva fino allo scorso anno.

Il nuovo programma dei Gran Premi di Formula 1 del Mondiale 2022 prevede anche altri importanti cambiamenti che riguardano le sessioni di prove libere del venerdì. Nei week end di gara in cui non è prevista la Sprint Race infatti le prime e le seconde libere dovrebbero tornare ad essere di 90 minuti ciascuna (nel 2021 la durata di FP1 e FP2 era invece stata ridotta a 60′) con i piloti che dunque avranno a disposizione in totale un'ora in più da passare in pista per trovare il giusto set-up della propria monoposto in vista delle qualifiche e della gara.

Questo dunque dovrebbe essere il nuovo programma dei week end di gara nei GP del Mondiale di Formula 1 2022: