Calendario F1 2022, è ufficiale: con Monza c’è anche Imola, poi la ‘prima’ a Miami Il calendario del campionato mondiale di Formula 1 2022 è ufficiale: 23 gare con partenza in Bahrain il 20 marzo e chiusura ad Abu Dhabi il 20 novembre. C’è la tappa di Imola in programma il 24 aprile che precede la prima storica volta del Circus a Miami. F1 di scena a Monza l’11 settembre. Escluse invece Portogallo, Germania, Turchia e Qatar.

A cura di Michele Mazzeo

La FIA ha ufficializzato il calendario del campionato Mondiale di Formula 1 2022. Confermata la presenza di Imola con il GP dell'Emilia Romagna (quarto appuntamento stagionale in programma nel week end del 24 aprile) che va dunque ad aggiungersi al tradizionale GP d'Italia a Monza di scena nel fine settimana dell'11 settembre. La stagione che dà il via ad una nuova era della F1 (con il ritorno delle monoposto a "effetto suolo") composta da 23 gare si aprirà in Bahrain a Sakhir il 20 marzo e si chiuderà ad Abu Dhabi il 20 novembre.

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia il Circus tornerà a fare tappa in Australia (10 aprile), Canada (19 giugno), Singapore (2 ottobre) e Giappone (9 ottobre) mentre per la prima volta nella storia sarà di scena a Miami (8 maggio) con gli Stati Uniti che, come l'Italia, ospiteranno due week end di gara (l'altro è il round di Austin del 23 ottobre).

Restano escluse dunque Portogallo, Germania, Turchia e Qatar (che rientrerà in calendario a partire dal 2023) che tra 2020 e 2021 hanno ospitato almeno una gara del Mondiale di Formula 1. Fuori dal calendario anche Cina e Vietnam che dunque non entrerà in F1 nemmeno nella prossima stagione dopo la cancellazione dell'edizione 2020 e 2021 a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19.

Il calendario del campionato Mondiale di Formula 1 2022