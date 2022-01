La Formula 1 non ammette no-vax: vaccini contro il Covid obbligatori per tutti nel Mondiale 2022 La Formula 1 ha deciso di rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid per poter accedere al paddock durante i gran premi del Mondiale 2022. Non ci sarà nessuna eccezione.

A cura di Michele Mazzeo

Nessuno potrà entrare nel paddock della Formula 1 nel corso del Mondiale 2022 senza essere vaccinato contro il Covid. La FIA infatti nella prossima riunione del consiglio mondiale ratificherà la decisione di rendere obbligatoria la vaccinazione, senza alcuna eccezione, per tutto il personale che prenderà parte ai Gran Premi di F1 durante la prossima stagione.

Indipendentemente dal Paese che ospiterà il Gran Premio dunque per avere consentito l'accesso al paddock bisognerà esibire il certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Questo obbligo varrà per tutti: piloti, membri dei team, personale che lavora per la Formula 1 o per la FIA, giornalisti, operatori dei media e anche alle celebrità e alle figure di alto profilo che vorranno presenziare all'evento. Dopo le prime indiscrezioni a riguardo, a darne conferma è stato il prestigioso quotidiano britannico The Times che ha appreso che a breve arriverà anche l'ufficialità di questa decisione (già concordata durante l'ultimo consiglio mondiale della Federazione Internazionale, ma non ancora annunciata).

La misura, per quanto ad effetto, non avrà grandi ripercussioni nel Circus dato che la quasi totalità delle persone operanti in Formula 1 sono già vaccinate da diverso tempo. Soltanto uno, tra tutti coloro che ogni fine settimana seguono il carrozzone della Formula 1 in giro per il mondo, difatti ha fin qui ammesso pubblicamente la sua contrarietà al vaccino: si tratta del pilota della Medical Car Alan Van der Merwe che, a questo punto, qualora non decidesse di vaccinarsi sarà per forza di cose sostituito.

La stretta contro i no-vax, oltre a tutelare la salute di tutte le persone che lavorano in Formula 1 diminuendo il rischio di contagio all'interno del paddock, dovrebbe anche permettere un allentamento delle misure restrittive all'interno delle cosiddette "bolle" con una graduale diminuzione dell'elevatissimo numero di tamponi a cui i componenti del paddock sono stati costretti a sottoporsi negli ultimi due anni.