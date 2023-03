“Red Bull vincerà ogni singolo GP del Mondiale F1 2023”: la sentenza shock dal box Mercedes Lo straordinario dominio in Bahrain da parte della Red Bull sta già determinando il Mondiale 2023, appena iniziato. A confermarlo, i piloti della Mercedes Russell e Hamilton, sconfortati di fronte a una così manifesta superiorità.

A cura di Alessio Pediglieri

Il dominio della Red Bull al GP del Bahrain è stato talmente evidente da lasciare davvero poche speranze ai team avversari nel provare a impensierire la scuderia austriaca che ha festeggiato il 1° posto di Verstappen e il 2° di Perez, con la Ferrari che ha dovuto alzare bandiera bianca con il clamoroso ritiro di Leclerc e il solo ottimo Alonso a prendersi l'ultimo posto libero sul podio con la sua Aston Martin. La prestazione odierna ha lasciato senza parole e mandato nello sconforto soprattutto la Mercedes che sembra aver già alzato bandiera bianca subito dopo la prima prova del Mondiale 2023.

La vittoria di Max Verstappen non ha avuto sbavature, con il campione del Mondo 2021 e 2022 che ha guidato una Red Bull che ha subito mostrato il meglio di sè sia in qualifica che in gara, con il rivale più vicino, lo straordinario Fernando Alonso con l'Aston Martin, che ha chiuso al terzo posto ma con oltre 38 secondi di ritardo. Mentre per la Ferrari c'è stata solamente amarezza, con Charles Leclerc che si è ritirato a metà gara per un problema al motore. E con una Mercedes in costante difficoltà per le prestazioni, con Hamilton solo quinto e Russell settimo al traguardo.

E così il pilota ex Williams si è lasciato andare nel post gara ad alcune considerazioni volte già a consacrare la Red Bull quale assoluta dominatrice del Mondiale appena iniziato, senza lasciare speranza alcuna alle altre scuderie: "La Red Bull ha già segnato questo campionato, non credo che nessuno potrà compere con loro quest'anno. Mi aspetto che vincano ogni singola gara in questa stagione. Posso scommetterci, con le attuali prestazioni che hanno, non vedo nessuno in grado di sfidarli"

Le parole di Russell entrano anche nel merito di un pensiero che può apparire avventato solo dopo una gara ma che si cimenta sia dopo quanto visto nei test nonché nelle prove e in gara: "Il loro ritmo è apparso un po' più debole questo fine settimana rispetto ai primi test, il che è sembrato un po' strano… ma sai, al momento se la stanno godendo e possono fare quello che vogliono. Potrebbero non ottenere sempre la pole, perché sappiamo che la Ferrari è molto competitiva in qualifica. Ma quando si tratta del ritmo di gara, penso che siano in una posizione molto, molto più forte".

George Russell e la sua Mercedes AMG Petronas durante il GP del Bahrain

Ma se il pensiero di Russell potrebbe apparire come un'eccezione all'interno della Mercedes, in realtà non è così perché gli ha fato eco Lewis Hamilton, quinto in Bahrain: "Eravamo a miglia di distanza, c'era anche la Ferrari che ci sarebbe stata davanti, quindi saremmo potuti arrivare tranquillamente sesti. Il podio? Per noi non era neanche lontanamente vicino: abbiamo molto lavoro da fare, ci manca molto carico aerodinamico, solamente in questo modo potremmo alzare il ritmo"