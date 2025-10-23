Raul Fernandez mostra il nuovo look, ma si lagna per il regalo del fratello: “Si è sforzato molto”

Raul Fernandez ha vinto la scorsa settimana la prima gara della sua carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo ha pagato pegno rasandosi a zero, ma alla vigilia del GP Malesia si è lamentato per il regalo di compleanno del fratello.

Raul Fernandez sta vivendo la migliore stagione della sua carriera in MotoGP, dopo aver gravitato nei bassifondi nelle tre annate precedente è riuscito a mettere la testa fuori. Senza Marc Marquez infortunato c'è una chance per tutti, lo spagnolo della Trackhouse Racing (Aprilia) nell'ultima gara in Australia ha trionfato. Il successo lo ha dovuto onorare pagando pegno con il team, e per questo si è rasato a zero. Ma nella conferenza stampa della vigilia del weekend della Malesia ha fatto ridere tutti sfottendo il fratello che non si è sprecato troppo per fargli un regalo di compleanno.

Fernandez si è rasato a zero dopo il primo successo in MotoGP

Fernandez ha mostrato il nuovo look, che non è stata una scelta ma un obbligo, un piacevole obbligo: "Ho coronato un sogno vincendo la mia prima gara in MotoGP. Avevo fatto una scommessa con il team, se vincevo una gara mi sarei rasato a zero". È successo ed ha dovuto mantenere la promessa fatta. Con il sorriso ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del Gp della Malesia.

"Mio fratello si è sforzato, mi ha regalato un iPhone"

Il pilota che ha il numero 25 sulla carena ha compiuto 25 anni, giovedì 23 ottobre. Un compleanno che ricorderà, il primo con una gara vinta in MotoGP. In conferenza c'è chi gli ha chiesto che regalo abbia avuto. Con sé c'è il fratello, che un pensiero gliel'ha fatto. Ma lui simpaticamente gli ha tirato le orecchie: "Mio fratello si è sforzato, mi ha regalato un iPhone, l’altro era pronto per essere buttato via".

Poi lo spagnolo ha parlato del prossimo weekend di gara, che non sarà come tutti. Gli toccherà gestire la pressione di chi ha vinto per la prima volta in carriera. Fernandez spera di continuare a battere il ferro finché caldo nella speranza che possa dargli il là pure per la prossima stagione: "Sono in un team giovane in MotoGP. Ora dopo la vittoria bisogna cercare di mantenere alta la concentrazione, dobbiamo continuare così fino a fine anno. Non so a che livello saremo durante il weekend. Aprilia è cresciuta ma non abbiamo tanti elementi per la pista di Sepang".