Motori
video suggerito
video suggerito

Raul Fernandez mostra il nuovo look, ma si lagna per il regalo del fratello: “Si è sforzato molto”

Raul Fernandez ha vinto la scorsa settimana la prima gara della sua carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo ha pagato pegno rasandosi a zero, ma alla vigilia del GP Malesia si è lamentato per il regalo di compleanno del fratello.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI

Immagine

Raul Fernandez sta vivendo la migliore stagione della sua carriera in MotoGP, dopo aver gravitato nei bassifondi nelle tre annate precedente è riuscito a mettere la testa fuori. Senza Marc Marquez infortunato c'è una chance per tutti, lo spagnolo della Trackhouse Racing (Aprilia) nell'ultima gara in Australia ha trionfato. Il successo lo ha dovuto onorare pagando pegno con il team, e per questo si è rasato a zero. Ma nella conferenza stampa della vigilia del weekend della Malesia ha fatto ridere tutti sfottendo il fratello che non si è sprecato troppo per fargli un regalo di compleanno.

Fernandez si è rasato a zero dopo il primo successo in MotoGP

Fernandez ha mostrato il nuovo look, che non è stata una scelta ma un obbligo, un piacevole obbligo: "Ho coronato un sogno vincendo la mia prima gara in MotoGP. Avevo fatto una scommessa con il team, se vincevo una gara mi sarei rasato a zero". È successo ed ha dovuto mantenere la promessa fatta. Con il sorriso ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del Gp della Malesia.

"Mio fratello si è sforzato, mi ha regalato un iPhone"

Il pilota che ha il numero 25 sulla carena ha compiuto 25 anni, giovedì 23 ottobre. Un compleanno che ricorderà, il primo con una gara vinta in MotoGP. In conferenza c'è chi gli ha chiesto che regalo abbia avuto. Con sé c'è il fratello, che un pensiero gliel'ha fatto. Ma lui simpaticamente gli ha tirato le orecchie: "Mio fratello si è sforzato, mi ha regalato un iPhone, l’altro era pronto per essere buttato via".

Leggi anche
Del Piero mostra orgoglioso il regalo del Real, in studio lo prendono in giro: ha la risposta pronta

Poi lo spagnolo ha parlato del prossimo weekend di gara, che non sarà come tutti. Gli toccherà gestire la pressione di chi ha vinto per la prima volta in carriera. Fernandez spera di continuare a battere il ferro finché caldo nella speranza che possa dargli il là pure per la prossima stagione: "Sono in un team giovane in MotoGP. Ora dopo la vittoria bisogna cercare di mantenere alta la concentrazione, dobbiamo continuare così fino a fine anno. Non so a che livello saremo durante il weekend. Aprilia è cresciuta ma non abbiamo tanti elementi per la pista di Sepang".

Motori
0 CONDIVISIONI
Immagine
Europa League
Roma e Bologna stasera in campo in Europa League, Fiorentina impegnata in Conference
Roma-Viktoria Plzen è la partita principale della 3ª giornata dell'Europa League 2025-2026
Alle 18:45 senza Italiano in panchina il Bologna affronta lo Steaua Bucarest
La Fiorentina cerca il riscatto in Conference League in casa del Rapid Vienna
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Motori
api url views