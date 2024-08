video suggerito

Ralf Schumacher smentisce Cora e inchioda l’ex moglie pubblicando una chat: sapeva tutto di Etienne Duro botta e risposta tra Ralf Schumacher e Cora Brinkmann: l’ex pilota di Formula 1 ha pubblicato una chat risalente al 2023 tra lei e il suo compagno Etienne Bousquet-Cassagne a riprova che l’ex moglie era al corrente di tutto. Poi la replica di Cora: “Era solo un estremo tentativo per sapere la verità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ralf Schumacher non ci sta a passare per bugiardo e ha deciso di replicare all'ex moglie, Cora Brinkmann poche ore dopo che quest'ultima aveva rilasciato una lunga intervista sostenendo di non aver mai saputo nulla sulla relazione tra lui ed Etienne Bousquet-Cassagne, il cui nome era stato fatto dallo stesso ex pilota di Formula 1 in occasione del suo coming out. Così Schumacher ha deciso di postare una chat, risalente al 2023 in cui Cora si congratulava proprio con Etienne, convinta che i due si fossero persino sposati: "Diffonde bugie". Immediata la risposta dell'ex moglie: "Sta violando i miei diritti".

La replica di Ralf Schumacher all'ex moglie Cora su Etienne

Non si è fatta attendere la dura e perentoria replica da parte del fratello di Michael, Ralf Schumacher che, sia attraverso i tabloid tedeschi sia sui social ha risposto alle dichiarazioni dell'ex moglie che si diceva totalmente estranea e ignara del suo rapporto con il 33enne Etienne, ufficializzato lo scorso 14 luglio. L'ex pilota di F1 ha pubblicato una chat tra Cora ed Etienne risalente al 6 ottobre 2023 in cui si dimostra chiaramente che l'ex moglie era al corrente di tutto.

"Dopo tutto questo tira e molla, vorrei chiarire che Cora si è congratulata con noi a inizio ottobre 2023 perché pensava ci fossimo sposati" ha aggiunto sui social Ralf Schumacher. "Anche lei era felice come si può vedere in questo messaggio indirizzato direttamente a Etienne. È un peccato per me ed Etienne che diffonda così tante bugie. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace"

La chat WhatsApp pubblicata da Ralf Schumacher tra Cora ed Etienne

La chat WhatsApp tra Cora ed Etienne

Ma cosa si sono detti Cora ed Etienne via WhatsApp? A svelare la conversazione in cui Cora parla direttamente con l'attuale compagno di Ralf Schumacher, in una conversazione dai toni colloquiali, d'amicizia e di intesa è stata allegata con uno screenshot allo stesso ex pilota.

– Cora: "Congratulazioni" con la scritta unita alle icone di un anello, dello champagne, e dei festeggiamenti e di una chiesa.

– Etienne: "Cosa" con la faccina sorridente a seguito.

– Cora: "Mi hanno detto che vi siete sposati perché entrambi portate gli anelli sulla mano destra… sono molto felice per entrambi"

– Etienne: "Ma in Francia si porta sulla mano sinistra… dalla parte del cuore. Quindi…"

– Cora: "Ralf è tedesco… Comunque, sono felice per voi ragazzi".

– Etienne: "Grazie, Cora".

La replica polemica di Cora alla pubblicazione della chat

Una pubblicazione che è stata mal gradita dalla stessa Cora Brinkmann che ha voluto controbattere ulteriormente all'ex marito, spiegando la propria verità ed evidenziando il contesto in cui dev'essere rimessa la questione: era un estremo tentativo da parte sua di provare a scoprire il tutto, viste le reticenze dello stesso Ralf. "Mi ha presentato Etienne solamente in qualità di suo assistente personale, non come suo compagno. WhatsApp è stato il mio ultimo tentativo per provare a scoprire la verità almeno da lui" si è difesa Cora per poi lasciarsi andare ad un commento oltremodo polemico nei confronti dell'ex marito: "Quanto deve essere patetica una persona per pubblicare illegalmente messaggi WhatsApp privati in modo da nascondere la verità? Anziché avvicinarmi e dirmi la verità almeno adesso, viola palesemente i miei diritti personali".