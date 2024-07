video suggerito

Chi è Etienne, nuovo compagno di Ralf Schumacher dopo i 15 anni di matrimonio con Cora Brinkmann Ralf Schumacher, ex pilota di F1 e fratello di Michael, ha fatto coming out presentando al mondo il compagno Etienne. Ecco chi è il francese che da anni collabora con il tedesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il coming out di Ralf Schumacher ha fatto il giro del mondo. L'ex pilota di Formula 1 e commentatore TV ha svelato al mondo l'identità del suo compagno, Etienne, con un romantico messaggio su Instagram. I due che hanno inizialmente collaborato professionalmente, sono poi diventati compagni di vita. Dopo due anni di riservatezza, con il loro amore noto solo alle persone più vicine alla coppia, ecco che sono usciti allo scoperto. Ralf avrebbe voluto annunciare tutto già a Capodanno, ma ha aspettato su indicazione di Etienne.

Chi è Etienne, nuovo fidanzato di Ralf Schumacher

Etienne e Ralf Schumacher si conoscono da diversi anni, e a quanto pare stanno insieme da due. Questo ragazzo che è più giovane del 49enne ex pilota, vive con lui tra il sud della Francia e il Sudafrica. Transalpino, sa parlare in francese e lavora al suo fianco, occupandosi degli affari di Ralf in un'azienda di cui è direttore generale. Etienne appena può segue anche in pista Ralf, quando quest'ultimo per diletto e passione torna a correre.

Ralf e sua moglie Cora

Carmen Geiss, la 59enne amica della coppia ha dichiarato alla Bild: "Si sono incontrati a Monaco. Loro due sono clamorosamente felici, sempre. Non ci sono mai state discussioni o controversie tra loro due". Una nuova vita dunque per Ralf dopo la fine della storia d'amore con Cora Brinkmann.

Chi è Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher

Cora-Caroline Brinkmann è stata la moglie di Ralf Schumacher dal 2002 al 2015, con i due che hanno avuto un figlio, David che ha seguito le orme del papà lavorando nel mondo dei motori. Proprio il ragazzo si è detto molto soddisfatto del nuovo amore del padre: "Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro. Non importa se uomo o donna. Ti sostengo al 100%, papà, e ti auguro tutto il meglio! Congratulazioni!".

Cora è un personaggio molto popolare in patria, essendo stata una modella famosa e conduttrice televisiva. È stata il volto di Top of the Pops, con i due che si sono separati in modo turbolento, con una brutta storia di violenza domestica.