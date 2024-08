video suggerito

Cora Schumacher tenuta all’oscuro del coming out dell’ex marito Ralf: “Ha sempre negato, mi sento usata” Cora Brinkmann distrutta dal coming out dell’ex marito Ralf Schumacher: “Avrei preferito me lo dicesse prima. Nel paddock della Formula 1 giravano tante voci a riguardo: lui ha sempre negato e mi diceva che ero io ad avere bisogno di supporto psicologico” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

A distanza di oltre un mese dal post social con cui l'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher ha fatto coming out riguardo la propria omosessualità rendendo pubblica la relazione con il compagno Etienne, l'ex moglie Cora Brinkmann (con cui il fratello del leggendario Michael ha avuto anche il figlio David) ha parlato pubblicamente per la prima volta della cosa che allora aveva commentato soltanto con un laconico commento ("Le lacrime rivelano più delle parole") che lasciava però già intuire come quella rivelazione per lei fosse stata una dolorosa sorpresa.

La 47enne modella e conduttrice TV tedesca, sposata dal 2002 al 2015 con l'ex driver F1, ha difatti rilasciato un'intervista a Der Spiegel sulla vicenda rivelando non solo di essere stata colta di sorpresa dal coming out fatto dall'ex marito ma anche di aver visto ora messi in discussione tutti gli anni passati insieme a lui, la loro relazione e in generale il loro matrimonio.

"Anziché apprenderlo in quel modo avrei preferito essere stata coinvolta direttamente da Ralf o che almeno mi avesse reso partecipe della sua decisione" ha infatti detto Cora Brinkmann rimproverando l'ex marito per le modalità utilizzate e la scarsa attenzione nei suoi confronti al momento di un annuncio che inevitabilmente la coinvolge.

"Poteva dirmi. ‘Stai attenta. Mi dispiace'. Oppure ‘Non sapevo come dirtelo'. O ancora: ‘Ti amavo davvero'. E invece niente. È stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l'ex moglie con cui hai avuto un figlio. Oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori. È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?" ha difatti aggiunto l'ex moglie di Ralf Schumacher mettendo in discussione la loro intera storia d'amore.

Dubbi che nascono dal fatto che più volte nel corso del loro matrimonio, sentendo insistenti voci a riguardo che circolavano nel paddock della Formula 1 e negli ambienti dello star system tedesco, aveva chiesto al marito se vi fosse qualcosa di vero ricevendo però sempre secche smentite: "Durante la sua carriera, nel paddock della F1 giravano molte voci. Ho chiesto spiegazioni a Ralf ma lui ha sempre negato, affermando che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un supporto psicologico. Questi rumors sono poi aumentati nel corso degli anni. E quindi mi sono sentita sempre più lacerata: non sapevo più se era davvero la mia mente a giocarmi brutti scherzi. Ralf è sempre stato il mio consigliere più importante. Mi fidavo ciecamente di lui. E quindi la sua parola per me era legge" ha difatti chiosato Cora Schumacher (così ancora oggi è conosciuta in Germania) svelando i retroscena degli anni passati al fianco di una persona da cui ora si è improvvisamente sentita tradita.