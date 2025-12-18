Quanto incassa la Ferrari dalla sua peggiore stagione degli ultimi 5 anni in F1: le cifre del disastro

Il quarto posto della Ferrari nell'ultimo Mondiale Costruttori (due posizioni in meno rispetto al 2024) ha provocato un calo dei ricavi nel montepremi che le spetta in base alla suddivisione fatta da Liberty Media. La Casa di Maranello ha incassato 141 milioni di dollari nella sua peggiore stagione degli ultimi cinque anni, dieci in meno nel confronto con la stima precedente: un dato che riflette l'annata amarissima del Cavallino, contrassegnata dai problemi che hanno fatto da zavorra alle monoposto e alle ambizioni dei piloti. Ironia della sorte, proprio quando con l'arrivo di Lewis Hamilton sembrava si potesse almeno provare a competere con McLaren e Red Bull. Illusione svanita subito, quando con la doppia squalifica in Cina fu già chiaro quale sarebbe stata la sofferenza che avrebbe accompagnato i piloti.

È andato tutto storto, non come nel 2020 (quando la Rossa chiuse addirittura sesta nella speciale classifica iridata), ma il passo indietro è avvilente quanto a competitività e affidabilità. Basta dare un'occhiata alla griglia finale dal 2021 a oggi per toccare con mano le proporzioni del disastro (semmai ce ne fosse stato ancora bisogno: terzo posto nel 2021, secondo nel 2022, di nuovo terza posizione nel 2023, secondo piazzamento nel 2024 poi lo scivolone clamoroso e inatteso.

Inevitabile la flessione nella distribuzione dei premi, con tutto quel che ne consegue in termini di capacità d'investimento considerato che ogni team opera entro un rigido limite di spesa e proprio il finanziamento elargito da Liberty Media è importante nello sviluppo a medio-lungo termine.

La distribuzione degli introiti da parte di Liberty Media

Nel 2025 il fatturato è stato stimato in 3,7 miliardi di dollari, cono un montepremi previsto di 1,6 miliardi di dollari. La fetta più grande andrà ai campioni della McLaren, quella più piccola all'Alpine, che ha concluso la stagione all'ultimo posto. Fuori dal podio la Ferrari.

Di seguito le cifre e la ripartizione del montepremi 2025:

McLaren 175 milioni di dollari Mercedes 164 milioni Red Bull 152 milioni Ferrari 141 milioni Williams 130 milioni Racing Bulls 119 milioni Aston Martin 107 milioni Haas 96 milioni Stake F1 85 milioni Alpine 75 milioni

La Williams è stata la scuderia che ha registrato un risultato soddisfacente alla luce dei risultati conseguiti dai piloti, tra cui l'ex ferrarista Carlos Sainz (2 podi). Il quinto posto ha permesso al team di Grove di mettere in cassa una cifra stimata di 130 milioni di dollari, poco meno rispetto alle Rosse.