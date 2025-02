video suggerito

Quanto guadagna Roscoe il cane di Hamilton in un giorno di lavoro: potrebbe mantenere persino Lewis Lewis Hamilton dal 2013 ha un meraviglioso cane Roscoe, un bulldog che spesso fa capolino sui circuiti di tutto il mondo. Roscoe ha oltre un milione di follower, guadagna 700 euro al giorno sui social ed è sottoposto a un regime alimentare vegano.

A cura di Alessio Morra

Di Lewis Hamilton si sa tutto, è un personaggio pubblico, con valanghe di tifosi. Il pilota inglese, però, da quest'anno guiderà la Ferrari e in Italia vedrà aumentare il numero dei suoi tifosi. Diventerà ulteriormente popolare, in tanti avranno modo di conoscere Roscoe, il suo meraviglioso bulldog che lo segue da anni, spesso anche nei GP, che segue una dieta vegana e che ama oltre un milione di follower. E non solo, perché Roscoe guadagna oltre 700 euro al giorno.

Dal 2013 Roscoe è con Hamilton

I tifosi di lungo corso di Hamilton a Roscoe lo conoscono bene, e se lo ricordano già dall'ormai lontano 2013, anno in cui Lewis effettuò la sua prima rivoluzione. Quell'anno iniziò l'avventura in Mercedes. Niki Lauda non lo capì subito. Non apprezzò quelle collanone e nemmeno i cani, perché insieme a Roscoe c'era la sorella Coco. Poi anche Niki lo capì e divenne una sorta di spirito guida. Roscoe e Coco iniziarono così senza problemi il loro percorso nel circus, con Bernie Ecclestone che, simpaticamente, si offrì pure come dog sitter.

Il profilo Instagram di Roscoe

Di acqua sotto i ponti ne è passata a bizzeffe. Hamilton ha vinto sei titoli Mondiali, ne ha persi due all'ultima gara, ora correrà per la Ferrari. Roscoe è sempre con lui, Coco purtroppo no, perché la cagnolina gemella è venuta a mancare nel 2020. Roscoe è il cane più pigro del mondo, così dice Lewis, che ha creato un profilo su Instagram dedicato a lui. E va da sé che il cane di una superstar come Hamilton non ha una vita comune.

Hamilton ha spiegato come scelse Roscoe

Roscoe fa parte della vita di Hamilton dal 2013, non è sempre con lui, né durante i weekend di gara né durante i momenti in cui non si corre. Roscoe vive a Los Angeles, con tutti i confort. Una volta in un'intervista il sette volte campione del mondo spiegò come lo aveva scelto: "Ricordo di essere stato online per ore, ho dei bulldog. Ho trovato una pagina che conteneva circa 1000 bulldog e li ho semplicemente esaminati tutti, poi mi sono imbattuto in questa foto e ho pensato: ‘È lui! Quella è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso nella mia vita".

Sempre in quella intervista spiegò perché aveva deciso per questo nome: "In realtà non so perché, ma mi piaceva come nome".

"A Roscoe piace andare in giro ed è molto pigro"

Hamilton vive tra due guanciali, è stato per anni il beniamino ai box Mercedes, lo diventerà in quello della Ferrari. Di sicuro ama farsi scarrozzare, come ha dichiarato il pilota inglese: "In estate gli piace molto andare in giro. A Roscoe piace andare in quad. Ricordo di averlo messo una volta su e non voleva più scendere. Penso gli piaccia farsi portare in giro perché è molto pigro".

Dieta vegana per Roscoe

Non sono solo rose e fiori per Hamilton, sul tema Roscoe. Perché critiche sono piovute al pilota quando ha deciso di far seguire una dieta vegana al suo cane. Per Lewis l'alimentazione priva di carne e di derivati animali gioverebbe all'artrite e ai problemi respiratori di Roscoe: "Ha pelo soffice e zampe meno gonfie. Sia che lui siamo contenti per questo risultato".

Quanto guadagna il cane di Hamilton grazie ai social

Star dei social Roscoe, che su Instagram conta oltre un milione e centomila follower. Con una pagina che viene aggiornata con una certa regolarità e garantisce introiti importanti, come confermato qualche anno fa dallo stesso Hamilton: "Roscoe è seguito da un'agenzia specializzata che seleziona bulldog per campagne pubblicitarie. La paga è di circa 700 euro al giorno, oltre ad un premio. Lo adora". Insomma un guadagno considerevole: praticamente oltre 250mila euro l'anno.