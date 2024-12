video suggerito

Quanto deve pagare Kimi Antonelli per correre a 18 anni in Formula 1 con la Mercedes Svelata la lista dei costi della Super Licenza per il piloti di Formula 1 che partecipano al Mondiale 2025: ecco quanto dovrà pagare Andrea Kimi Antonelli per poter correre in F1 nella prossima stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La stagione 2024 della Formula 1 si è conclusa con il Gran Premio di Abu Dhabi con Max Verstappen che ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo di campione del mondo tra i piloti e la McLaren che ha invece portato a casa il mondiale Costruttori battendo la Ferrari. Dopo i successivi test di fine campionato andati in scena sullo stesso circuito di Yas Marina il Circus ha dunque chiuso i battenti per darsi appuntamento al 2025 quando ci si ritroverà con una griglia di partenza rivoluzionata dai tanti cambi di scuderia annunciati durante l'anno.

Max Verstappen resterà in Red Bull per tentare di conquistare il quinto titolo consecutivo, mentre il sette volte campione Lewis Hamilton comincerà la nuova suggestiva avventura in Ferrari dove prenderà il posto di Carlos Sainz accasatosi alla Williams. Tanti vecchie conoscenze dunque, ma sulla griglia di partenza del mondiale della Formula 1 2025 ci saranno anche diversi rookie da Jack Doohan in Alpine al campione della F2 Gabriel Bortoleto in Sauber (il futuro alfiere dell'Haas Oliver Bearman invece, avendo corso il 3 gare nella F1 2024 ha perso lo status di rookie), il più atteso però tra i giovani debuttanti è sicuramente il 18enne talento italiano Andrea Kimi Antonelli che è stato scelto da Toto Wolff come erede di Lewis Hamilton sulla Mercedes.

Tanta attesa dunque per vedere in azione il driver bolognese classe 2006 che negli anni precedenti aveva impressionato tutti a suon di risultati straordinari nelle categorie minori dell'automobilismo e che la scuderia tedesca ha messo all'interno del proprio team junior fin da quando aveva appena 12 anni. Tra le tante curiosità che riguardano Andrea Kimi Antonelli c'è anche quella relativa alla quota d'iscrizione che gli toccherà sborsare per partecipare per la prima volta ad un campionato di Formula 1.

Per gareggiare in F1 infatti, ogni pilota deve avere una Super Licenza FIA valida e, per ottenerla, deve pagare una quota fissa a cui si aggiunge una commissione per ogni punto ottenuto nel precedente mondiale di Formula 1. Ciò porterà dunque di conseguenza Max Verstappen a dover sborsare più di chiunque altro (anche se meno rispetto all'anno precedente dato che nel 2024 di punti iridati ne ha collezionati ben 138 in meno rispetto al 2023). L'olandese dovrà pagare l'esorbitante cifra di 1,08 milioni di dollari (poco più di un milione di euro) per iscriversi al prossimo campionato di Formula 1.

Una cifra enorme soprattutto se si guarda quella che dovranno pagare gli altri piloti in griglia e, soprattutto, il brasiliano Gabriel Bortoleto, l'australiano Jack Doohan e l'italiano Andrea Kimi Antonelli che, non avendo conquistato alcun punto iridato nel mondiale 2024, per avere la Super Licenza per correre nella Formula 1 2025 dovranno solo pagare la quota fissa di 12mila dollari (poco più di 11mila euro).

Quanto deve pagare ogni pilota di Formula 1 per correre nel Mondiale 2025

Max Verstappen (Red Bull): $1,079,448 Lando Norris (McLaren): $925,779 Charles Leclerc (Ferrari): $881,805 Oscar Piastri (McLaren): $725,453 Carlos Sainz (Williams): $720,567 George Russell (Mercedes): $610,632 Lewis Hamilton (Ferrari): $556,886 Sergio Perez (Red Bull): $383,433 Fernando Alonso (Aston Martin): $183,107 Pierre Gasly (Alpine): $114,703 Nico Hulkenbeg (Sauber): $112,260 Yuki Tsunoda (Racing Bulls): $85,387 Lance Stroll (Aston Martin): $70,729 Esteban Ocon (Haas): $68,286 Alex Albon (Williams): $41,413 Oliver Bearman (Haas): $29,198 Liam Lawson (Racing Bulls) $21,869 Jack Doohan (Alpine): $12,097 Gabriel Bortoleto (Sauber): $12,097 Kimi Antonelli (Mercedes): $12,097