Quando sono i funerali di Luca Salvadori: l'annuncio sui social del pilota morto in gara a 32 anni Organizzati i funerali di Luca Salvadori morto in un incidente in gara a 32 anni: sul profilo social del milanese pubblicati data, luogo, orario e dettagli dell'organizzazione delle esequie del compianto pilota/youtuber.

A cura di Michele Mazzeo

La morte a soli 32 anni del famoso pilota/youtuber Luca Salvadori avvenuta lo scorso 14 settembre in seguito ad un tragico incidente di cui è stato vittima durante una gara su strada in Germania, a Frohburg, valida per l’International Road Racing, ha scosso il mondo del motociclismo che durante gli ultimi GP di MotoGP a Misano e di Superbike a Cremona ha in più modi reso omaggio alla memoria del compianto collega amato da tutti. In tanti però vogliono dare ancora l'ultimo saluto al milanese che correva con il team Broncos (e con il quale, grazie all'iniziativa del team rivale Pistard Racing e del suo unico rivale per il titolo Filippo Rovelli che non si presenteranno ai nastri di partenza delle ultime due gare del campionato, vincerà postumo il National Trophy 1000) e attendevano quindi di conoscere data, luogo e orario dei funerali per parteciparvi.

Risolte le pratiche burocratiche per il rientro della salma in Italia, la famiglia ha potuto quindi organizzare le esequie di Luca Salvadori e, attraverso dei messaggi postati sui seguitissimi profili social dello stesso pilota meneghino, diffonderne i dettagli di come si svolgeranno. "I funerali di Luca si terranno mercoledì 25 settembre alle ore 14:30 presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano" si legge infatti nel primo post pubblicato a cui poi ne è seguito un altro con ulteriori informazioni per chi vorrà parteciparvi.

"Abbiamo cercato di interpretare quello che Luca significava per tutti voi. Il suo era un messaggio sempre positivo e di grandi valori che abbiamo ritenuto debba essere divulgato anche attraverso questa Cerimonia. Vista la grande vicinanza e partecipazione ci è sembrato giusto dare la possibilità di salutare Luca sia all’esterno della Basilica, con schermi esterni, sia attraverso una diretta streaming sul suo canale YouTube, per chi non potrà essere presente. Per tutti coloro che hanno deciso di arrivare in moto, è stato predisposto un luogo di sosta in Via XX Settembre (raduno previsto dalle ore 12, ndr). La famiglia ha ritenuto opportuno cercare di venire incontro a tutti i vostri appelli inviati in questi ultimi giorni, nella convinzione che questa sarebbe stata anche la volontà di Luca" si legge infatti nel post in cui viene annunciata nel dettagli l'organizzazione dei funerali di Luca Salvadori per mettere al corrente chi da vicino o da lontano vorrà comunque dare un ultimo saluto all'amato pilota/youtuber milanese.