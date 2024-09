video suggerito

Il messaggio di Bagnaia dopo la morte in pista di Luca Salvadori: "Non dimenticherò mai Portimao" Pecco Bagnaia ha pubblicato un bellissimo messaggio in ricordo di Luca Salvadori, il 32enne pilota e youtuber milanese morto in gara sabato in Germania: "Un punto di riferimento".

A cura di Paolo Fiorenza

La tragica fine di Luca Salvadori mentre sabato era impegnato in gara a Frohburg, in Germania – nella tappa dell'International Road Racing Championship 2024, nella categoria Superbike – ha lasciato sotto shock l'intero mondo delle due ruote, dove il 32enne pilota milanese era un nome conosciutissimo, anche per la sua attività di youtuber e creator. Salvadori è rimasto coinvolto in un terribile incidente innescato alla fine del primo giro dal tedesco Didier Grams, che cadendo in curva ha segnato il destino dell'italiano, cui le gravissime ferite riportate non hanno lasciato scampo dopo il trasporto in ospedale. Al cordoglio che in queste ore si sta riversando sui social, si è unito anche Pecco Bagnaia con un messaggio toccante postato sul proprio profilo Instagram.

Luca Salvadori e i festeggiamenti col suo team dopo una vittoria lo scorso giugno

Il post di Pecco Bagnaia per Luca Salvadori: "Un punto di riferimento"

"Luca Salvadori era diventato un punto di riferimento, non solo per me, ma per tutti gli appassionati del motorsport – scrive il 27enne torinese – In un mondo che funziona un po' al contrario, dove il successo non sempre viene perdonato, commentava sempre in maniera oggettiva ogni gara, sessione, accaduto. Era diventato un appuntamento fisso. Non solo per le parole ma anche per il modo in cui era riuscito a farsi ascoltare. Quando mi veniva proposto di essere intervistato o di fare quattro chiacchiere ero sempre contento di poter condividere pensieri con lui, perché era una persona estremamente positiva… una di quelle persone che ti vien voglia di ascoltare perché trasmettono un enorme passione per ciò che fanno ed è un privilegio per pochi".

Il ricordo dei giri assieme a Portimao: "Poche volte ho visto qualcuno più felice di così"

Bagnaia ricorda in particolare un episodio che lo aveva visto toccare con mano quanta passione ed amore avesse Luca per le motociclette e i centauri come lui: "Non dimenticherò mai quei tre giri in pista a Portimao fatti insieme… una volta tornati ai box era estasiato, poche volte ho visto qualcuno più felice di così. È riuscito a fare della sua passione un lavoro e ci metteva tutto se stesso, senza mai mollare, credendoci sempre. Luca non mancherà solo a me, mancherà a tutti perché persone così sono fondamentali nel nostro mondo".

"Grazie Luca. Ci mancherai", conclude il due volte campione del mondo della MotoGP, ricevendo tantissimi like e un invito da molti tifosi: vincere a Misano domenica prossima per dedicare il successo all'amico scomparso.