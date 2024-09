video suggerito

Luca Salvadori è morto in un tragico incidente in gara: pilota e influencer, aveva 32 anni Un incidente sul tracciato stradale di Frohburg è stato fatale al pilota Luca Salvadori che ha perso la vita a 32 anni: il pilota era un punto di riferimento sui social per tutti gli appassionati di motori.

A cura di Ada Cotugno

È morto in un incidente in Germania Luca Salvadori, pilota e influencer: il trentaduenne stava partecipando alle qualifiche della tappa finale dell'International Road Racing Championship quando un contatto con un altro compagno ha dato il via alla tragedia sul tracciato stradale di Frohburg.

Tutto è accaduto durante l'ultima gara in programma sabato sera che avrebbe assegnato i titoli nelle classi classe Supersport e Superbike: alla fine del primo giro il pilota tedesco Didier Grams è caduto in una curva, innescando l'incidente che ha travolto che l'italiano che è stato immediatamente trasportato in ospedale con gravi ferite che si sono poi rivelate letali.

L'incidente fatale per Luca Salvadori

Si è capito subito che l'impatto avrebbe portato a conseguenze gravissime. Salvadori stava partecipando al campionato europeo di corse su strada, una classica per gli appassionati di motori e per tutti i seguaci del pilota che documentava tutte le sue avventure su Youtube. La vita da influencer lo accompagnava in ogni in gara, tanto da trasformarlo in un punto di riferimento su tutti i social non soltanto per i tifosi italiani.

L'italiano era in pista alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000 quando Didier Grams ha innescato l'incidente che gli sarebbe poi costato la vita: il tedesco è caduto in una curva a sinistra coinvolgendo anche altri piloti, tra cui anche lo sfortunato Salvadori. La corsa in ospedale è stata vana perché Luca è deceduto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Gli organizzatori dell'evento hanno dato la notizia agli altri partecipanti lasciandogli la libertà di correre o meno, dato che l'evento andrà avanti nonostante la tragedia.

Salvadori era un esperto di motori: soltanto di recente si era avvicinato al mondo delle gare su strada, vincendo con la Ducati il Campionato Italiano di Velocità in Salita. Aveva deciso di andare a Frohburg per la prima volta nella sua carriera e le premesse per una nuova vittoria c'erano tutte, dato che in qualifica aveva ottenuto il miglior punteggio: non immaginava che quella sarebbe stata l'ultima gara per lui.