Kimi Antonelli incredulo a fine gara in Cina, il messaggio in radio lo spiazza: "È strano" Un messaggio radio del suo ingegnere di pista al termine della gara del GP della Cina della Formula 1 2025 ha spiazzato il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli: non riesce a crede di esser stato scelto come pilota del giorno essendo arrivato solo 8°. Il team principal Mercedes nel post-corsa svela però l'arcano.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo l'esordio condito dalla fantastica rimonta dal 16° al 4° posto, nella gara del GP della Cina il rookie Andrea Kimi Antonelli, pur disputando una gara solida (partito 8° è passato 8° sotto la bandiera a scacchi prima di guadagnare due posizioni nell'ordine d'arrivo finale in seguito alla squalifica dei due piloti Ferrari), ha brillato meno rispetto a quanto fatto al debutto nel Mondiale di Formula 1 2025. Da qui nasce probabilmente la sua strana reazione nel momento in cui si è visto assegnare il premio di ‘Driver of the Day‘ al termine della corsa di Shanghai.

Quando il team principal della Mercedes, Toto Wolff, lo ha informato di essere stato votato come pilota del giorno ("Sei il Driver of the Day") la prima reazione del 18enne bolognese è stata di stupore: "Io?" ha difatti immediatamente ribattuto il giovanissimo italiano. A quel punto sia Wolff che Kimi Antonelli hanno ironizzato sulla cosa "Interessante, eh? ha difatti detto l'austriaco con l'emiliano che ha chiosato con un "È strano" di chi non sa se ciò che gli hanno appena comunicato sia vero. A quel punto Wolff ha proseguito ironicamente: "Forse è il tuo aspetto… e quello del tuo ingegnere di pista" facendo riferimento a Peter Bonnington (il famoso ‘Bono' che scandiva l'Hammertime a Lewis Hamilton) che era appena intervenuto per segnalargli l'ingresso in pit-lane.

Un siparietto che ha suscitato molta curiosità ma che, stando a quanto rivelato in seguito dallo stesso team principal della Mercedes, ha una spiegazione: Kimi Antonelli infatti non sapeva di aver corso l'intera gara con il fondo della sua W16 danneggiato dall'endplate staccatosi dall'ala anteriore della Ferrari di Leclerc nel contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton subito dopo la partenza.

La scuderia tedesca ha infatti scelto di non informare Antonelli del problema: "Aveva gravi danni al fondo. Non sappiamo esattamente perché, se ha investito l'endplate di Charles, ma c'era un enorme buco nel fondo con le strisce di titanio che erano sparite. Considerando che aveva una macchina gravemente danneggiata, arrivare ottavo senza lamentarsi dimostra la maturità e il potenziale che ha" ha difatti svelato il numero uno del team di Brackley svelando anche perché il giovanissimo pilota italiano sia rimasto così sorpreso dal fatto di essere stato nominato Driver of the Day del GP della Cina.