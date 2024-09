video suggerito

A Misano l’omaggio della Ducati per Luca Salvadori: adesivo con dedica sul cupolino dei piloti “Ciao Luca Salvadori 23” è il messaggio che compare sui veicoli della Casa di Borgo Panigale. La salma del pilota italiano morto in Germania non è ancora rientrata per questioni burocratiche, incerta la data dei funerali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ciao Luca Salvadori 23. È il messaggio semplice che la Ducati ha voluto comparisse sulle moto che nel prossimo week-end saranno protagoniste nel Gran Premio di Misano. Un gesto semplice e un omaggio sincero al pilota e youtuber morto a 32 anni in Germania in seguito a un incidente avvenuto durante una tappa dell'International Road Racing Championship. Già nelle libere del venerdì il dettaglio non poteva passare inosservato, sarà accompagnato anche da un momento di raccoglimento prima che il rombo dei motori interrompa il silenzio.

Sul cupolino dei veicoli di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini è visibile l'adesivo con dedica, ma un richiamo c'è anche su altri mezzi prodotti dalla Casa di Borgo Panigale. Si notano sulle fiancate di Jorge Martin, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Marc Marquez. "Nulla potrà compensare la sua perdita – le parole di Bagnaia in conferenza stampa – ma così proverò ad averlo sempre con me perché era una bella persona e aveva una vera passione per il motorsport. Non mi perdevo i suoi video".

Il tragico incidente in cui è morto Salvadori

Salvadori era in pista a Frohburg, alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000 s'è verificata la tragedia. Uno dei piloti, Didier Grams, ha provocato, suo malgrado, la carambola che ha coinvolto anche altri veicoli: il tedesco è caduto in una curva a sinistra, chi se l'è visto scivolare davanti all'improvviso ha capito che qualsiasi manovra o sterzata improvvisa sarebbero serviti a nulla per evitare l'impatto. Nella collisione ad avere la peggio è stato l'italiano. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tali rendere inutile anche il trasporto in ospedale: è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate.

Quando ci saranno i funerali? Si attende il rientro della salma in Italia

La salma di Luca Salvadori è ancora in Germania. Attraverso la pagina Instagram del pilota, la famiglia ha fatto sapere che i funerali non potranno essere celebrati prima di mercoledì 25 settembre. "Ci stiamo adoperando in tutti i modi per accelerare il ritorno di Luca in Italia – si legge nel post -. Problematiche burocratiche di vario tipo stanno purtroppo rallentando questo rientro ma confidiamo che tutta possa risolversi a breve. Daremo notizie sulla data dei funerali appena possibile. Comunque non potranno aver luogo prima di mercoledì 25".

Chi era Luca Salvadori, pilota e youtuber

Luca Salvadori era anzitutto un appassionato di motori, passione che coltivava direttamente in pista e attraverso un canale su Youtube, traimte il quale parlava a una community di oltre 580 mila utenti. In uno degli ultimi video condivisi sui social si trovava a Misano per la World Ducati Week: ebbe anche l'onore di scendere sul circuito per un giro con i campioni come Marquez e Bagnaia. Dopo l'esperienza in MotoE, Salvadori aveva deciso di cimentarsi nelle gare dell'IRRC. Molto toccante il gesto dei suoi rivali, che hanno scelto di non competere pur di assegnare il titolo alla sua memoria.