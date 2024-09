video suggerito

Risultati e classifica delle pre Qualifiche del GP di Misano della MotoGP: Bagnaia vola, Martin cade La classifica dei tempi delle Libere 2 del GP dell’Emilia Romagna della MotoGP 2024 a Misano e i qualificati al Q2 delle Qualifiche del sabato: Bagnaia migliora il record della pista, Martin cade ma è comunque 2°. Sei Ducati nelle prime sette posizioni, Quartararo ‘intruso’ a sorpresa con la Yamaha. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia domina nella seconda sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna della MotoGP 2024 di scena sul circuito di Misano. Il pilota della Ducati chiude difatti nettamente in testa alla graduatoria dei tempi la sessione che offre il pass diretto per la Q2 delle Qualifiche del sabato ai primi dieci classificati. Il campione del mondo in carica della classe regina del Motomondiale piazza infatti un 1'30.286 che gli consente di migliorare il record della pista che già gli apparteneva e di precedere di quasi due decimi il rivale nella lotta per il titolo Jorge Martin che chiude in seconda posizione nonostante la caduta che non gli ha permesso di girare nella parte finale di queste FP2.

Anche queste pre Qualifiche confermano il predominio Ducati sul tracciato di Misano dato che sono sei i piloti dotati di Desmosedici nelle prime sette posizioni della classifica dei tempi finale: oltre a Bagnaia e Martin in top 7 ci sono infatti Marc Marquez, Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Unico "intruso" Fabio Quartararo che chiude a sorpresa al quinto posto con una ritrovata Yamaha. A chiudere la top 10, e staccare dunque il pass diretto per la Q2 delle Qualifiche del sabato, ci sono poi le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro e la KTM di Pedro Acosta.

Risultati e classifica delle pre Qualifiche del GP di Misano della MotoGP 2024

F. Bagnaia 1'30.286 (pass per il Q2 delle Qualifiche) J. Martin +0.198 (pass per il Q2 delle Qualifiche) M. Marquez +0.299 (pass per il Q2 delle Qualifiche) E. Bastianini +0.321 (pass per il Q2 delle Qualifiche) F. Quartararo +0.600 (pass per il Q2 delle Qualifiche) F. Morbidelli +0.646 (pass per il Q2 delle Qualifiche) M. Bezzecchi +0.678 (pass per il Q2 delle Qualifiche) M. Viñales +0.704 (pass per il Q2 delle Qualifiche) P. Acosta +0.705 (pass per il Q2 delle Qualifiche) A. Espargaro +0.881 (pass per il Q2 delle Qualifiche) J. Miller +0.931 J. Zarco +0.964 F. Di Giannantonio +1.107 A. Marquez +1.227 B. Binder +1.362 M. Oliveira +1.382 R. Fernandez +1.434 L. Marini +1.479 J. Mir +1.638 A. Fernandez +1.814 T. Nakagami +1.924 A. Rins No Time