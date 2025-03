video suggerito

Luca Lodetti morto a 35 anni, calcio lombardo in lutto: l’ex Milan aveva scoperto un male incurabile Il calcio lombardo è in lutto per la morte di Luca Lodetti: l’ex calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, aveva scoperto un anno fa una malattia incurabile che non gli ha dato scampo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calcio lombardo è in lutto per la morte di Luca Lodetti, calciatore di 35 anni, a cui nel febbraio 2024 era stata diagnosticata una malattia incurabile che non gli ha dato scampo. Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili del Milan, la sua carriera era continuata sempre in Serie D, con presenze in squadre quali Alzanocene, Pro Sesto, Mezzolara e Colognese. Aveva poi vissuto momenti significativi all'estero, con esperienze a Malta vestendo le maglie di Naxxar Lions e Marsaxlokk.

La sua prematura scomparsa ha sconvolto la famiglia e la comunità sportiva lombarda.

Luca Lodetti morto a 35 anni, calcio lombardo in lutto

Luca Lodetti aveva giocato nelle giovanili dell'Atalanta e del Milan, dagli Allievi sino alla Primavera, nella nidiata dei 1989, da difensore centrale o da esterno difensivo, con Alberico Evani e Filippo Galli come allenatori. Dopo queste esperienze è iniziata una lunga carriera nei dilettanti, partita nel Darfo Boario e proseguita con Tritium, Pro Sesto, Alzano Cene, Colognese, Mezzolara, Faenza, Mapello e Legnano. Dopo una breve parentesi in Eccellenza c'è stato un trasferimento nella Serie A maltese, avvenuto prima nel 2010 al Marsaxlokk e poi nel 2015 ai Naxxar Lions.

Molti club in cui ha militato lo hanno ricordato con dei messaggi sui loro profili social.

Il ciclismo era la sua seconda passione, praticata sin quando gli è stato possibile e aveva creato una squadra amatoriale, la Truck Consult Team, dal nome dell'agenzia di pratiche automobilistiche che aveva aperto a Brembate Sopra dal 2019, dopo aver smesso di fare il calciatore.

Le esequie si terranno oggi, lunedì 17 marzo alle ore 15, nella Chiesa Parrocchiale di Brembate di Sopra. La camera ardente è stata allestita nella Casa del Commiato dell'Isola, sempre a Brembate.