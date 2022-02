Quando inizia la Formula 1 2022, il calendario del Mondiale e i GP in Italia Il Mondiale di Formula 1 2022 sta ormai per cominciare: la Ferrari e le altre scuderie hanno presentato le nuove vetture e sono già scese in pista nei test prestagionali. Date, orari e programma del primo GP stagionale e di tutto il calendario F1 con il circus che farà tappa in Italia in due occasioni: prima a Imola e poi a Monza.

A cura di Michele Mazzeo

È tutto pronto per l'inizio del Mondiale di Formula 1 2022. La Ferrari e le altre scuderie hanno già presentato le nuove monoposto che, in virtù del nuovo regolamento tecnico, appaiono molto diverse rispetto a quelle utilizzate fino alla scorsa stagione. I 10 team hanno già mandato in pista vetture e piloti sul circuito del Montmelò di Barcellona dove sono cominciati i primi test prestagionali con la nuova Ferrari subito competitiva sia con Leclerc che con Sainz.

Tra questi e il primo GP è in programma un'ultima tre giorni di test in Bahrain (dal 10 al 12 marzo) dopodiché quella che si appresta ad essere il campionato F1 più lungo di sempre (23 tappe) potrà prendere il via la stagione che vedrà l'ingresso in calendario del circuito di Miami. Due invece le gare che si disputeranno nel nostro Paese: il GP dell'Emilia Romagna a Imola (24 aprile) e il GP d'Italia a Monza (11 settembre). Il Circus, oltre che sugli storici circuiti di Monte Carlo, Spa-Francorchamps, Silverstone e Interlagos dopo due anni di assenza a causa della pandemia, tornerà in Australia, Singapore e Giappone.

Quando parte il Mondiale di F1 2022, il primo GP del Bahrain

Il Mondiale di Formula 2022 inizia con il GP del Bahrain che andrà in scena da venerdì 18 a domenica 20 marzo quando è in programma la prima gara della nuova stagione. Sarà dunque il circuito di Sakhir ad ospitare la prima tappa del nuovo campionato F1.

Il calendario di Formula 1 per il Mondiale 2022

Sarà quindi il GP del Bahrain ad aprire il calendario del campionato Mondiale di Formula 1 2022. La stagione che dà il via ad una nuova era della F1 composta da 23 gare (con l'ingresso del GP di Miami) si chiuderà ad Abu Dhabi il 20 novembre:

GP Bahrain (Sakhir): 20 marzo GP Arabia Saudita (Jeddah): 27 marzo GP Australia (Melbourne): 10 aprile GP Emilia Romagna (Imola): 24 aprile GP Miami (Miami): 8 maggio GP Spagna (Barcellona): 22 maggio GP Monaco (Monte Carlo): 29 maggio GP Azerbaijan (Baku): 12 giugno GP Canada (Montreal): 19 giugno GP Gran Bretagna (Silverstone): 3 luglio GP Austria (Spielberg): 10 luglio GP Francia (Le Castellet): 24 luglio GP Ungheria (Budapest): 31 luglio GP Belgio (Spa-Francorchamps): 28 agosto GP Olanda (Zandvoort): 4 settembre GP Italia (Monza): 11 settembre GP Russia (Sochi): 25 settembre GP Singapore (Marina Bay): 2 ottobre GP Giappone (Suzuka): 9 ottobre GP Stati Uniti (Austin): 23 ottobre GP Messico (Città del Messico): 30 ottobre GP Brasile (Sao Paulo): 13 novembre GP Abu Dhabi (Yas Marina): 20 novembre

Quando ci sono i Gran Premi di Imola e Monza

Nel corso del Mondiale 2022 la Formula 1 farà tappa in Italia in due occasioni. Anche quest'anno infatti è stata confermata la presenza di Imola con il GP dell'Emilia Romagna (quarto appuntamento stagionale in programma nel week end del 24 aprile) che va dunque ad aggiungersi al tradizionale GP d'Italia a Monza di scena nel fine settimana dell'11 settembre.