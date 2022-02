Sorpresa Ferrari, la F1-75 vola nei test a Barcellona: Leclerc e Sainz ‘sul podio’ nel day-1 Nel primo giorno dei test prestagionali del Mondiale di Formula 1 2022 sul circuito di Barcellona a piazzare il giro più veloce è Lando Norris con la McLaren. Sorride però la Ferrari con Leclerc 2° e Sainz 3° e tante conferme per la F1-75.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari si prende la scena nella prima giornata dei test preseason a Barcellona in vista del Mondiale di Formula 1 2022. La certezza adesso è che la nuova monoposto rivoluzionaria partorita a Maranello, la F1-75, non è solo bella ma balla anche. A piazzare il giro più veloce sul circuito del Montmelò è stato il britannico della McLaren Lando Norris che (presumibilmente con una macchina completamente scarica) proprio nel finale della sessione pomeridiana ha tolto il primato ai due alfieri del Cavallino con Charles Leclerc, nettamente il più veloce tra coloro che hanno girato al mattino, e Carlos Sainz, di scena sulla pista spagnola al pomeriggio, che si devono quindi accontentare rispettivamente della seconda e terza posizione nella classifica finale dei tempi.

Per quanto i risultati di questo day-1 vanno presi con le pinze (dato che non si conoscono i carichi di benzina utilizzati e tanti altri dati tenuti nascosti dalle varie scuderie) per la Ferrari si tratta comunque di un ottimo inizio. Entrambi i piloti della scuderia di Maranello si sono messi alle spalle i driver Mercedes George Russell (4°) e Lewis Hamilton (5° con 9 decimi di ritardo rispetto al monegasco del Cavallino) e anche il campione del mondo in carica Max Verstappen presentatosi in pista per la prima volta con la vera nuova Red Bull partorita da Adrian Newey.

Test F1 2022, risultati e tempi day-1 a Barcellona