Il campionato Mondiale 2020 di Formula 1 si sposta in Germania. Dopo il GP di Russia a Sochi, domenica sarà il tracciato del circuito del Nurburgring ad ospitare il GP dell'Eifel, l'undicesima gara della nuova stagione falcidiata dal coronavirus. Oggi, sabato 10 ottobre, però in programma la sessione di qualifiche con i vari Max Verstappen, Charles Leclerc, Sebastian Vettel e, soprattutto, Valtteri Bottas, pronti a contendere la pole position a Lewis Hamilton fin qui dominatore della stagione.

A che ora iniziano le qualifiche del GP dell'Eifel al Nurburgring di F1

La sessione di qualifica del GP dell'Eifel inizia oggi alle ore 15 italiane: si partirà con il Q1 e proseguirà fino alle 16 con Q2 e Q3. I piloti avranno dunque un'ora per cercare il giro più veloce sul tracciato del Nurburgring che gli consentirà di partire davanti a tutti nella gara di domenica. Nessun precedente recente per la Formula 1 su questo tracciato sul quale non si è mai corso nell'era dei motori ibridi. Nell'ultima apparizione del Circus al Ring nel 2013 a conquistare la pole position fu Lewis Hamilton davanti a Sebastian Vettel, allora alla Red Bull.

Qualifiche F1 in diretta: dove vederle in tv e streaming

Come accadrà anche per le prossime due stagioni, tutti i week end di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda le qualifiche del GP dell'Eifel saranno trasmesse dalle ore 15 dall'emittente satellitare su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull'app SkyGo e per gli abbonati anche su NowTV. Inoltre le qualifiche del gran premio del Nurburgring saranno visibili in differita (alle ore 18.15) anche in chiaro su TV8.