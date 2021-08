Prove libere 3 del GP Belgio di Formula 1 a Spa: Verstappen vola sotto la pioggia. Naufragio Ferrari Max Verstappen è il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del GP del Belgio di F1 2021 disputata sul tracciato di Spa-Francorchamps completamente bagnato dalla pioggia. L’olandese della Red Bull precede il compagno di squadra Sergio Perez e il rivale per il titolo iridato Lewis Hamilton staccato di oltre un secondo. Male i piloti Ferrari che con le gomme da bagnato sono lontanissimi dai primi: 14° Carlos Sainz, 16° Charles Leclerc. Entrambi con un ritardo dal leader che si aggira intorno ai 4 secondi.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen è il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del GP del Belgio di F1 2021 disputata sul tracciato di Spa-Francorchamps completamente bagnato dalla pioggia. L'olandese della Red Bull precede il compagno di squadra Sergio Perez e il rivale per il titolo iridato Lewis Hamilton staccato di oltre un secondo. Male i piloti Ferrari che con le gomme da bagnato sono lontanissimi dai primi: 14° Carlos Sainz, 16° Charles Leclerc. Entrambi con un ritardo dal leader che si aggira intorno ai 4 secondi. I due alfieri del Cavallino sono inframezzati dal pilota Haas e della Ferrari Driver Academy Mick Schumacher, alla prima in Formula 1 sul circuito che è stato il regno di suo papà Michael Schumacher.

In difficoltà anche Valtteri Bottas che con l'altra Mercedes non è andato oltre l'undicesima prestazione cronometrica di queste FP3 rese complicate dalla pioggia abbattutasi sul tracciato di Spa-Francorchamps e che potrebbe dunque condizionare anche le qualifiche in programma nel pomeriggio. Il finlandese si è visto precedere anche da George Russell con la Williams, il pilota con cui è in lizza per un sedile nella scuderia tedesca nella prossima stagione.

Tempi e risultati delle FP3 del GP del Belgio a Spa di Formula 1 2021