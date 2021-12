Piloti e team principal concordi su Verstappen: meritava il Mondiale 2021 più di Hamilton Le classifiche stilate con i voti dei team principal e dei piloti di Formula 1 rendono merito al campione del mondo Max Verstappen risultato in entrambe le graduatore il miglior pilota del Mondiale 2021 davanti al rivale Lewis Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Il rocambolesco modo in cui Max Verstappen ha conquistato il successo nel GP di Abu Dhabi e quindi il titolo Mondiale di Formula 1 2021, il primo della sua carriera, sembra averne sminuito in parte il valore per la grande impresa compiuta. La fortunata safety car che gli ha permesso di recuperare l'ormai incolmabile gap da Lewis Hamilton e la controversa decisione del Direttore di Gara di far riprendere la corsa per un ultimo giro nonostante non tutti i piloti doppiati si fossero sdoppiati hanno infatti leggermente offuscato i meriti del campione olandese agli occhi di diversi appassionati del Circus.

A rendere merito a quanto fatto nel corso della stagione dal pilota della Red Bull ci hanno però pensato i suoi colleghi/avversari in pista e i team principal delle dieci scuderie. Sia nella classifica dei migliori piloti della Formula 1 2021 stilata con i voti degli stessi driver F1 che in quella risultante dalle preferenze espresse dai capi delle dieci squadre in griglia Max Verstappen è risultato essere il più votato battendo in entrambe le graduatorie il rivale per il titolo Lewis Hamilton superato soltanto all'ultimo giro dell'ultima gara dell'anno.

I voti espressi da tutti i team principal e da 14 dei 20 piloti di Formula 1 (Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel) hanno quindi reso merito all'olandese per quanto fatto nel corso della stagione nella quale, alla fine di un serrato ed estenuante duello testa a testa con il britannico, ha messo fine al suo dominio strappandogli in extremis la possibilità di staccare la leggenda Michael Schumacher e diventare il pilota più vincente della storia della Formula 1.

Le due classifiche (quella risultante dai voti dei piloti F1 e quella invece frutto delle preferenze espresse dai team principal delle scuderie) convergono dunque per quanto riguarda le prime due posizioni, ma anche per quanto concerne i restanti driver inseriti in top-10 con un'unica differenza. Nella graduatoria stilata dai piloti non c'è Valtteri Bottas (nono in quella dei team principal) e al suo posto, in decima posizione, c'è il rookie della Haas Mick Schumacher (con Ocon che passa invece dal 10° al 9° posto).

La classifica dei migliori piloti del Mondiale di Formula 1 2021 secondo i team principal

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Alpine) Pierre Gasly (Alpha Tauri) George Russell (Williams) Valtteri Bottas (Mercedes) Esteban Ocon (Alpine)

La classifica dei migliori piloti del Mondiale di Formula 1 2021 secondo i driver F1